Várhatóan a keretben történő változások zöme csak ezután jön, ami érthető is, ráadásul nincs ok a kapkodásra. Ettől függetlenül a klub vezetése a háttérben folyamatosan dolgozik, ahogy Dragóner Attila korábban elmondta. Mint ismert, a ZTE FC együttesének vezetőedzője a holland Ricardo Moniz lesz, s nyilvánvaló, hogy az ő szava döntő abban, hogy ki érkezik majd a csapathoz. Kiszemeltek vannak, hazai és külföldi sajtóhírek szerint az uruguayi támadó Joaquin Ardaiz a svájci FC Schaffhausen együtteséből lehet az egyik érkező, de ugyanígy szóba került Csóka Dániel visszatérése is nevelőklubjához az angol AFC Wimbledontól.



Egyelőre viszont az a biztos, hogy két érkezőt jelentett be a héten a ZTE FC. A 23 esztendős Májer Milán a Budapest Honvéd csapatától igazolt Zalaegerszegre, az ukrán Oleksandr Safronov szintén, aki ugyancsak 23 esztendős. A ZTE FC keretében 16 labdarúgónak van élő szerződése, gyakorlatilag a csapat gerince ebbe a körbe tartozik. Demjén Patrik, Gyurján Márton, Mocsi Attila, Zoran Lesjak, Nikola Serafimov, Kálnoki-Kis Dávid, Gergényi Bence, Bedi Bence, Bojan Sankovic, Tajti Mátyás, Meshack Ubochioma, Emir Halilovic azok a labdarúgók, akiknek a szerződése 2023 és 2025 között jár majd le, továbbá fiatal játékosokkal is kötött a klub hosszabb szerződést. Természetesen akár távozó is lehet közülük. Például nem titok, hogy a most már az észak-macedón válogatottban is bemutatkozott Nikola Serafimov lehet az egyik legkapósabb futballista a ZTE FC-ből. A középső védő az elmúlt fél évben folyamatosan meghívást kapott hazája válogatott keretébe, így a vb-selejtezőkre is, azonban a bemutatkozása a minap történt meg, amikor a Gibraltár elleni győztes csapatukban (2-0) a kezdő tizenegy tagja volt. (Csütörtökön este Grúziát fogadták az észak-macedónok, azon a meccsen nem jutott szóhoz Serafimov). A védő a hírek szerint akár Magyarországon is klubot válthat, de külföldről szintén érdeklődnek iránta, persze „lelépési” díj ellenében.



A keretből Bobál Dávidnak jár le a szerződése. A kölcsönben itt futballozók (Huszti András, Mihael Rebernik, Posztobányi Patrik, Sime Grzan, Liviu Antal, Halmai Ádám, Zsóri Dániel, Josip Spoljaric) további sorsáról még nincs információ, s ugyanígy, a ZTE FC-nek is vannak kölcsönadott játékosai, főleg fiatalok (Kovács Barnabás, Majnovics Martin, Németh Dániel, Németh Erik, Szabó Bence, Szökrönyös Dániel). Ebbe a körbe tartozik Zimonyi Dávid, akit a télen vett kölcsön a Vasas, ám miután az angyalföldiek visszajutottak az élvonalba, minden bizonnyal érvényesítik vételi opciójukat, így Zimonyi visszatérése a ZTE-hez igencsak valószínűtlen.