Az 1995. március 8-án Székesfehérváron született, 197 centiméter magas Keller Iván az Alba Fehérvár együttesében nevelkedett, itt lett élvonalbeli kosaras, majd játszott a Kecskemét és a Szeged csapataiban is. Az elsősorban a 2-3-as poszton bevethető Keller Iván bajnoki címet és Magyar Kupát is nyert az Alba Fehérvár együttesével, de kupaezüst és bajnoki ezüst, illetve bronzérem is áll a neve mellett fehérvári kosarasként. A Kecskeméttel a kupában és a bajnokságban is ezüstérmet nyert, a Szegeddel tavaly a bajnokságban bronzérmes lett, idén pedig a Magyar Kupa döntőjébe jutott, ahol csapatával ezüstéremmel zárt.

Jelenleg is tagja a magyar 3x3-as válogatottnak, amely kijutott az Európa-bajnokságra, korábban – szintén a 3x3-as játékban – U23-as világbajnoki bronzérmes volt, illetve az U20-as B-diviziós Eb-n harmadik helyen zárt a magyar együttessel.