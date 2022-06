A most véget ért tanév utolsó napján az egerszegi tanintézményben is már inkább a vakációval foglalkoztak a diákok és a tanárok is, mintsem a leckék feladásával, illetve számonkérésével… Volt ugyanis kutyás bemutató az Ady diákjainak a Zalaegerszegi Kutyasuli jóvoltából, aztán a Vöröskereszt bemutatója is érdekességekkel szolgált, illetve a táncos osztályok tanulói tartottak bemutatót társaiknak.



De nem maradhatott ki a sport sem, így a tornacsarnokban a küzdősportok képviselői jiu-jitsu, grappling, thai box és az MMA rejtelmeibe is megpróbálták bevezetni a gyerekeket, természetesen szépen elmagyarázva, hogy melyik sportágnak mi a lényege, a bemutatót pedig ők maguk szolgáltatták.

Hoták Péter volt az egyik szervezője annak, hogy eljöjjenek társai az Ady-iskolába, akit felkértünk az ügy szószólójának is.



– Elsősorban a fiatalok megszólítása a célunk, megmutatni, hogy a hagyományos sportágak és küzdősportok mellett még milyen más lehetőségek vannak, melyek a városban is megtalálhatók. Kicsit szeretnénk kimozdítani a gyerekeket, hogy ismerkedjenek a sporttal, megmutatni nekik annak lényegét. És persze, ha van kedvük, próbálják ki, hiszen a sporttal ők is csak nyerhetnek – mondta Hoták Péter.



Nos, nemcsak elmagyarázta, hanem aktív versenyzőként társaival – Sós György, Tóth Gábor, Török Marcell, Szirmai Attila, Rózsa Szabolcs, Horváth Dominik, Farkas-Lukács András – meg is mutatta sportágaik lényegét. A bemutató végére tervezett, a gyerekekkel közös gyakorlás pedig nem is fulladt érdektelenségbe, hiszen a gyerekek is aktívan részt vettek és érdeklődtek a mesterfogások iránt.

Erre mondják: ez egy jó hangulatú bemutató lett.