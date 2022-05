– Kezdjük mindjárt azzal: megbánta, hogy elvállalta a megbízott vezetőedzőséget, különösen annak fényében, hogy az utolsó hat találkozót elvesztette a csapat? – tettük fel a kérdést Molnár Balázsnak.

– Nem bántam meg, hiszen Waltner Róbert hirtelen távozása után a klub érdekeit szem előtt tartva hoztam meg ezt a döntést – válaszolta a kék-fehérek 2002-es bajnokcsapatának tagja, aki ma a ZTE FC utánpótlás-igazgatója. – Természetesen szerettünk volna minél sikeresebben szerepelni, mivel ránézve a végleges tabellára mi is tudjuk, hogy sokkal többet ki lehetett volna hozni ebből a szezonból. Sokat tanultam én is ebből a rövid időszakból, de a klub szempontjából is sok tanulsággal járt, melyek azok a hiányosságok, amelyekre a jövőben figyelni kell.

– Ha már itt tartunk, melyek ezek?

– A keret összetétele nem volt a végére ideális, a támadószekcióból több meghatározó játékos távozott, a fiataloknak pedig, akikre a jövőben számítanánk, még erősödniük kell ehhez a szinthez. Az egyik legfontosabb tapasztalat viszont, hogy milyen személyiség­jegyekkel bíró labdarúgókkal kell megerősíteni a keretet a következő szezonra. Azt gondolom, az öltözőbe kellenek a karakterek, a vezérek, olyan győztes típusú játékosok, akik a nehéz pillanatokban a csapat élére tudnak állni. Ilyen játékos most kevés volt a gárdában, és ez az utolsó meccsen is meglátszott. Több mérkőzésünk is a legvégén csúszott ki a kezünkből, amit többen a szerencsétlenségre fogtak, de szerintem nem tettünk eleget azért, hogy a szerencse is mellénk álljon. Ez egy nagyon jól dolgozó csapat jó szellemű játékosokkal, senkire nem lehet panasz az edzésmunkája miatt. Csak hiába dolgoztunk jól a héten, a hét végén a bajnoki mérkőzéseken ez nem mutatkozott meg, talán a Honvéd elleni mérkőzést kivéve.

– Miért fontos a Honvéd elleni meccs annyira, amit korábban is már nyilatkozott?

– Azért, mert azon a találkozón a csapat talán az idei szezon legjobb teljesítményét nyújtotta, amit a közönség is értékelt. Azzal a teljesítménnyel magasra tettük a lécet, azonban az utána következő mérkőzéseken nem tudtuk ezt még megközelíteni sem.

– Mi a helyzet a szakmai résszel? Abban nem hibáztak?

– Természetesen biztos hibáztunk mi is, de tudtuk, nyolc meccs áll a rendelkezésünkre, és utána új vezetőedző érkezik. Amennyiben hosszabb időre kaptunk volna megbízatást, lehet, hogy máshogy kezeltünk volna néhány problémát.

– Egyébként csalódott a he­lyezés miatt, vagy ez volt a realitás?

– Két dolog miatt vagyok csalódott. A támadószekcióban történt változások ellenére az utolsó nyolc találkozón a csapat 12 gólt szerzett, ami elfogadható. Sajnos azonban a csapat védekezése nagyban megváltozott, rengeteg gólt kaptunk, és sokat egyéni hibákból, ami azt mutatja, hogy fejben nem voltunk kellően koncentráltak. Ami még fáj, hogy utólag ránézve a tabellára egy nagyon szép helyezést is elérhettünk volna, ha az utolsó mérkőzéseken is ugyanazt a teljesítményt nyújtjuk, mint a bajnokság nagy részében.

– A bajnokság sikercsapata, a Kisvárda vezetőedzője szerint olyan, számos tényezőt tartalmazó kiválasztási szisztémát alkalmaztak, amely az ezüstérmes pozíciót jelentette nekik. Egyetért ezzel, illetve érdemes erre is figyelni?

– Amit Révész Attila mondott, az egyáltalán nem kurió­zum idehaza sem, és ma már mindenki megfelelő adatmennyiséggel rendelkezik a kiszemelt játékosokról. Amit viszont sokkal nehezebb feltérképezni, azok a játékos személyiségjegyei, és ez a futballban nagyon fontos. Kell, hogy legyenek a csapatban olyan karakterű játékosok, akik győzelemre vezetik a csapatot, hallatják a szavukat, ha kell, és teljesítményükkel tekintélyt vívnak ki társaikkal szemben.