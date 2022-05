ADA Nova–Csepel FC 0-8 (0-4)

Nova, 50 néző. Jv.: Obuch.

Nova: Sebők V. – Szentes, Végh (Pintér), Bedő (Gerencsér), Pál-Nagy, Farkas, Szabó Zs., Berkes, Novák, Vitusz, Jankovics. Edző: Szekeres Zoltán.

Gólszerzők: Kókai (2., 5., 32.), Helly (24.), Folk (49., 60.), Horváth E. (58.), Fekete (88.).

Utolsó bajnoki találkozójára készült a szezonban az ADA Nova, mely a Csepel ellen szinte az U16-os csapatával állt ki. A pályán számszerűleg is kijött a két együttes közötti különbség, viszont a zalai lányok hozzáállásból jelesre vizsgáztak és még NB II-es felnőtt bajnoki tapasztalatot is gyűjtöttek. A vendégek érthető módon nagy fölényben voltak szinte az egész találkozón, és könnyed győzelemmel erősítették meg a tabellán elfoglalt 5. helyezésüket.

Szekeres Zoltán: „Módfelett örülök annak, hogy tisztességesen befejeztük a bajnokságot. Ezenfelül büszkék vagyunk arra is, hogy egy 770 lelkes település csapataként a nemzeti bajnokság második osztályában újoncként a tizedik pozíciót tudtuk megszerezni.”

ZTE FC–Mol Fehérvár FC 0-1 (0-1)

Zalaegerszeg, 50 néző. Jv.: Nagy N.

ZTE FC: Császár N. – Császár F. (Tóth K.), Szegedi, Pupos (Tollár), Luczi (Takács), Nyári (Bánfi), Grubits, Jelenics (Major), Harsányi, Hargas, Nagy B. Edző: Pergel Andrea.

Gólszerző: Kozma (17.).

A már bajnok vendégcsapat ellen jól kezdett a ZTE. A vendéglátók több helyzetet is kialakítottak a Fehérvár FC kapuja előtt, ám ezek a lehetőségek sajnos kimaradtak. A vendégek védelmi hiba után szerezték meg a vezetést. A zalaiakat nem törte meg a bekapott találat, továbbra is jól játszottak. A második fél­időben is egyenrangú ellenfél volt a ZTE FC, mindkét kapu előtt adódtak gólhelyzetek. A Fehérvár kapusának többször is bravúrral kellett védenie. Az aranyérmes vendégek ellen helytállt a zalai csapat, mely kicsit jobb helyzetkihasználással akár meglepetést is okozhatott volna. A ZTE végül a 6. helyen, középcsapatként zárta a bajnokságot.

Pergel Andrea: „Becsülettel helytálltunk a találkozón, úgy érzem, a bajnoktól egy góllal kikapni még hazai pályán sem szégyen.”

A végeredmény: