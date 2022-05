Húsz esztendeje ugyanis már volt NB III.-as csapata a Teskándnak, hiszen három szezonon át a Bakony csoportban szerepelt az annak idején Rózsa László által irányított együttes. Ennek apropóján szerveznek találkozót a teskándi öregfiúk szombatra, amikor a feljutás kapujába érkező Technoroll Teskánd hazai pályán utolsó bajnoki mérkőzését játssza.

A szervezőmunka fő mozgatója, Szakács József is tagja volt a húsz évvel ezelőtti együttesnek, s most elmondta, miért is fogalmazódott meg bennük ennek a találkozónak a megszervezése.

– Egyrészt 2020-ban volt pontosan húsz éve, hogy felkerültünk az NB III.-ba, de akkor a pandémia miatt nem tudtuk megszervezni a találkozót – kezdte evvel. – Most közel került a feljutáshoz a mai csapat, ráadásul idén van húsz éve annak, hogy a ZTE FC bajnok lett az NB I.-ben. A kék-fehérekkel annak idején két edzőmeccset is játszottunk a felkészülés során. Ez így együtt adta az ötletet, hogy találkozzunk újra a régi csapattársakkal, a szervezésben pedig Tóth Bálint szakosztályelnök nagyon nagy segítséget adott. Nem mellékesen olyan csapat jött össze akkor, amelyben öröm volt futballozni, remek társaságunk volt. A visszajelzések szerint mindenki eljön a programra, Rózsa László edző is itt lesz, és szombaton 14.30-tól barátságos meccset vívunk a ZTE FC-öregfiúkkal. Néhány olyan játékos is lesz a keretükben, aki tagja volt anno a bajnokcsapatnak is.

Valóban remek szombati program lehet mindez, hiszen 17 órától rendezik meg a bajnoki Teskánd–Szepetnek-találkozót, amely után Pergel Attila tanítványai átveszik majd az aranyérmüket, hiszen hivatalos bajnoki köszöntés lesz a lefújás után.

A Technoroll Teskánd a megyei bajnokság megnyerésével már jogot szerzett arra, hogy részt vegyen az NB III.-ba jutásért kiírt osztályozókon. Ennek sorsolását hamarosan elkészítik, de szerencsés esetben akár játék nélkül is magasabb osztályba léphet a zalai együttes. Tegyük hozzá: húsz év után újra.