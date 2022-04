A találkozó egyik főszereplője volt Zoran Lesjak, aki a ZTE első gólját szerezte, majd kiharcolta azt a tizenegyest, amivel csapata megnyugtató, kétgólos előnybe került a szünet előtt.

Ám egy kicsit lépjünk vissza a múltba. Az, hogy a horvát Zoran Lesjak Egerszegre igazolása 2018 nyarán telitalálat volt, ez most már nem is lehet kérdés. Nem mi mondjuk, hanem a tények és az idő adta meg rá a választ. A bal oldali védő azóta is (az NB II-ben, aztán az NB I-ben) az egerszegiek meghatározó játékosa. Védő létére gólokat szerez, gólpasszokat ad, igazából az a típus, aki soha nem „csalja” a futballt.



Csoda, hogy az egerszegi drukkerek kedvence lett? És nem csak a ZTE, hanem a rivális csapatok hívei is elismerik teljesítményét. Nem mellékesen, jó srác…, aki mentes az allűröktől. Rá tényleg igaz: soha rosszabb légióst a magyar bajnokságba.

Nos, Zoran Lesjak péntek este is ünnepelt, méghozzá duplán. Sőt, mondhatjuk, hogy triplán…

- Fontos mérkőzés volt ez csapatom számára és a három pont megszerzése is - mondta kérdésünkre a mérkőzés után, hogy miként látta, élte meg az esti találkozót. – Az első félidőben rendkívül jól játszottunk. Nagyon remélem, hogy a következő mérkőzésünk is hasonló lesz. A meccs hangulata szerintem nagyon jó volt, köszönhetően a szurkolóinknak. A helyzetünk kedvező a tabellán, és most már azon is lehet gondolkodni, hogy a negyedik helyezést megszerezzük. Ha sikerülne és a többi körülmény is úgy alakulna, akkor ez akár Konferencia-liga selejtezőt is jelentene csapatunknak.



Aztán Zoran Lesjak megosztott velünk egy örömhírt is, hiszen elárulta: múlt csütörtök óta ifjú apuka, hiszen megszületett Lui nevű kisfia.

- A mai gólomat neki szereztem, nagyon örülök neki és természetesen most nagy a boldogság nálunk.

Hát, nem is csodáljuk.

Az edzők pedig így értékelték a találkozót a lefújás után.



Molnár Balázs (ZTE FC): „Amit a találkozó előtt elterveztünk, azt gyakorlatilag a mérkőzés első hatvan percéig úgy támadásban, mint védekezésben is viszont láttuk a csapattól. A kapott tizenegyes érezhetően megzavarta a társaságot, de összességében megérdemelten nyertünk, hiszen rengeteg helyzetet dolgoztunk ki. Ha minden mérkőzésen szerzünk három gólt, akkor azzal mindig elégedett leszek. Külön öröm hogy a cserék jól szálltak be a játékba, hiszen ez is kellett, hogy stabilizálódjon a futballunk a már említett átmeneti zavar után.”



Nebojsa Vignjevic (Bp. Honvéd): „Először is gratulálok a ZTE-nek, amely teljesen megérdemelte nyerte meg a találkozót. Az első perctől lehetett látni, hogy mit akar az ellenfél, részünkről nem volt futás, harcosság a játékban, csak a második félidőben, de akkor már túl késő volt. Ha nincs Szappanos kapus a helyén, akkor ez egy katasztrofális mérkőzés is lehetett volna számunkra. Azt gondolom, hogy jobb most elveszíteni egy meccset, mint hazugságban lenni. Ennél a jövőben több kell. Éppen ezért elnézést kell kérnem a szurkolóinktól, akik elkísértek ma bennünket.”