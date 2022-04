Egerszegi Titánok–Hargitai Farkasok 7:6 (3:2, 3:3, 1:1)

Zalaegerszegi Jégaréna, 85 néző, Jv: Fényi, Karda



Egerszegi Titánok: Sipos – Barancsi, De Paoli, Simon, Somogyi, Szabó (első sor), Kéner, Varga, Bosnyák, Egyed, Csata (második sor), Benkő, Molnár, Tóth (harmadik sor). Játékos-edző: Simon Alfonz

Hazai gólszerzők: Simon, Bosnyák, Egyed (3), Csata (2).



Jó az „öreg” a háznál, tartja a mondás, és ez a Titánokra is érvényes, hiszen az első percben a csapat legrutinosabb játékosa, Csata Csaba góljával kerültek előnybe. A 9. percben ismét Csata Csaba villant, de gyorsan jött a vendégek szépítő gólja is. Lüktetett a játék, és a harmad hajrájában mindkét csapat eredményes volt. A második játékrész elején gyorsan jött az egyenlítés, ahogy a hazaiak vezető góljai is. Nem igazán működtek jól a védelmek, mutatja ezt a harmadban szerzett hat találat. Egyed Máté lépett elő főszereplővé, aki két találatára a harmadik harmad elején újabbat ütött, ami később a győztes gólt is jelentette a Titánoknak. Izgalmasra sikeredett a mérkőzés vége, hiszen egy megpattanó lövésből 7:6-ra feljöttek a vendégek, sőt másfél perccel a vége előtt emberelőnyben támadhattak. A hazaiak hősiesen védekeztek és nem engedték ki a győzelmet a kezükből.

Az Egerszegi Titánok kettős győzelemmel, 14:10-es gólkülönbséggel hódították el a bronzérmet.



Simon Alfonz: „Szerettünk volna érmet szerezni idén is, és ez sikerült. Nem volt zökkenőmentes a szezon, de a végére összeállt a játékunk, és sorozatban harmadik szezonunkban is érmet szereztünk. Nem játszottunk jól, sok volt a hiba, de eggyel többet ütöttünk, és ez döntőnek bizonyult. Köszönjük a közönségünknek, sokat segítettek a bronzérem megszerzésében!”