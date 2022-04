ADA Nova – FC Ajka 6-1 (2-1)

Nova, 80 néző. Jv.: Imre B.

Nova: Sebők V. – Sóstai, Gergelics, Farkas Cs., Németh P., Szabó, Berkes, Molnár R., Vitusz, Szollár, Buncsák. Edző: Szekeres Zoltán.

Gólszerzők: Gergelics (12., 84.), Buncsák (50., 88.), Szollár (10. – 11-esből), Hidi (79. – öngól), illetve Beimli (25.).

Már a találkozó elején magához ragadta a kezdeményezést a zalai csapat, amely vezetéshez is jutott gyorsan. Szépen játszottak a novaiak, szemre is tetszetős akciókat vezettek. Jöttek is a gólok, és egy pillanatig nem lehetett kétséges, hogy ezen a napon melyik csapat nyeri a találkozót.

Szekeres Zoltán: „Gratulálok a lányoknak, jól játszottak, és sikerült visszavágni az őszi, ajkai 2-1-es vereségért is. A jó csapatteljesítmény mellett remek egyéni alakításokat is láthattunk.”



Kelen SC–ZTE FC 6-0 (4-0)

Budapest, 50 néző. Jv.: Orosz.

ZTE FC: Császár H. – Nagy (Horváth V.), Szegedi, Császár F. (Major), Pupos (Bánfi), Nyári, Grubits, Tóth K., Harsányi, Jelenics (Takács), Hargas. Edző: Pergel Andrea.

Gólszerzők: Zán (2), Bernhardt (2), Barkóczi, Ramor.

A tabellán a dobogón tanyázó fővárosiak három perc alatt két gólt szereztek az álmosan kezdő ZTE ellen. A zalai csapat továbbra sem találta a ritmust, így a házigazdák tovább növelték előnyüket. A második félidőben valamelyest jobban játszott a ZTE, ami arra volt elég, hogy csak két gólt kapjon.

Pergel Andrea: „A második félidőben valamivel jobban játszottunk, megérdemeltük volna a becsületgólt. Sérültjeinknek jobbulást kívánok”.