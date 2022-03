Szombathelyen a fiatalok voltak soron, itt rendezték meg a serdülő korosztályú dobóatléták téli bajnokságát. A Zalaszám- ZAC ifjú diszkoszvetője, Kovács Lőrinc nagyszerű versenyzést mutatott be, hiszen magabiztos teljesítménynyel végzett az élen: minden érvényes kísérletével megnyerte volna a viadal, melynek végén új egyéni csúccsal, 50,91 méteres eredménnyel lett országos bajnok. Edzője: Bognár Szabolcs.

A seniorok hagyományos fedett pályás bajnoksága is megrendezésre került március első hétvégéjén. A 35 év felettiek bajnokságát Budapesten, a Syma-csarnokban tartották. A Zalaszám-ZAC sportolói közül Góczánné Tóth Zsuzsanna két számban vette fel a harcot ellenfeleivel, és ha ő indul valahol, akkor nem is marad üres kézzel az eredményhirdetés után. Most is így történt, hiszen 60 méteres síkfutásban (10,52 mp) a 2. helyen ért célba, hogy aztán új versenyszámaként a távolugrásban a dobogó legfelső fokára álljon fel 2,82 méteres teljesítményével. Edzője: Góczán István.

Góczánné viszont nem egyedül képviselte a zalai színeket a fővárosban, hiszen a Syma-csarnokban rajthoz állt a Kanizsai Futó és Szabadidősport Klub versenyzője, Kollmann Klára is. A dél-zalai sportoló nem is akárhogyan szerepelt, hiszen négy számban nevezett és mind a négyet megnyerte a saját korcsoportjában. A 60 méteres síkfutásban például éppen egerszegi riválisát megelőzve lett országos bajnok (10,35 mp). Győzelmi sorozatát aztán folytatta 200 m-en (36,10) és 400 m-en (1:26,53 p), valamint a súlylökés (8,96 m) versenyszámban is, így négy aranyéremmel térhetett haza.