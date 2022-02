FC Nagykanizsa–ETO FC 2-3 (1-1)

Nagykanizsa, 450 néző. Jv.: Radványi (Máyer, Ország).

FC Nagykanizsa: Horváth M. – Pál D., Major M., Kovalovszki - Horváth B., Béli, Kószás, Szabó P., Vlasics - Kovács Gy. (Török, 73.), Lőrincz. Vezetőedző: Gombos Zsolt.

ETO FC: Fadgyas – Szalka, Bagi, Csonka, Vincze - Toma, Tuboly (Vernes, 73.), Vitális (Múcska, 73.), Bacsa - Farkas B., Erdei (Óvári, 57.). Vezetőedző: Klausz László.

Gólszerzők: Lőrincz (11.), Vlasics (65.), illetve Farkas B. (38. - 11-esből, 85. 89.)

Kiállítva: Kovalovszki (38.).

Ügyesen kezdett a több sebből is vérző nagykanizsai labdarúgó- együttes az egy ligával feljebb szereplő ETO ellen, s amikor meg tudtak ugrani, inkább a bal szélen, máris voltak veszélyes elfutásaik. Ebbe ékelődött be aztán a hazaiak egyik jobb oldali szöglete, amelyet Béli Milán végzett el, Lőrincz Bence pedig a rövidről a kapuba juttatta a labdát. Az első negyedórában ennél jobban nem is alakulhatott volna a kupapárbaj, mivel a vendéglátók Béli osztogatása mellett jöhettek előre a sokkal nagyobb megnyíló területeken. Ahogy ment előre az idő, nőtt persze a győri nyomás, ugyanakkor egy olyan helyzetben jutott büntetőhöz a zöld-fehér gárda, melyben Horvát Márton már hárított is egy nagyot. Nem elég azonban a tizenegyes (ezt Farkas B. lőtte be), Kovalovszki Máté még ki is szállt a játékból, s Klausz László legénysége az egyenlítés után az első félidő utolsó perceit igencsak megnyomta, de az eredmény nem változott.

Kovács György (pirosban), a kanizsaiak rutinos játékosa harcol a labdáért Forrás: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Szünet után arra lehetett számítani, hogy az FCN tíz emberrel óvatosra veszi a figurát, ugyanakkor higgadtan, kulturáltan futballozott. Ráadásul a 64. percben újra vezetéshez jutott Vlasics gólja után egy látványos győri kapu előtti játékot követően. Ilyen esetekre mondják, hogy nagyon korán jött a gól, hiszen az ellenfélnek bőven lehetett ideje az eredmény megfordítására. A kanizsai csoda mind közelebb került időben, amikor is a 84. percben egy korántsem kidolgozott kisalföldi lehetőségből Farkas Balázs már a második találatát szerezte. A lélekben kicsit tán meg is roggyanó nagykanizsaiak ellen nem sokkal később a maga, egyben csapata harmadik gólját is elkönyvelhette Farkas.

Ezzel az ETO végül megnyerte 3-2-re a dél-zalai városban rendezett kupanyolcaddöntőt, ugyanakkor az FCN is - jelenlegi helyzetét ismerve - elképesztőt küzdött a teljes kilencven perc során.

Gombos Zsolt: Bevallom, nehéz megemészteni, hogy így estünk ki a kupából, s roppant módon sajnálom a meccs végjátékát. A csapat annyit tett ezért a továbbjutásért, hogy megérdemelték volna a srácok. Csodák időnként vannak, de ez a mai napon nem következett be. Idővel előjött, hogy kondicionálisan az elmúlt hetek betegségei miatt nem tudtunk topon lenni. Ezenfelül gyakorlatilag két felnőttkorú játékost tudtam csak cserélni, ami szintén számított. Hetven percig úgy bírtuk egy NB II.-es rivális ellen, hogy még emberhátrányban is tudtunk vezetést szerezni. A fiúknak elszántságukért maximális az elismerésem.

Klausz László: Tipikus kupameccs kerekedett a nagykanizsai találkozóból, egyben gratulálok a hősiesen, idővel már tíz emberrel futballozó hazaiaknak. Rengeteg helyzetet dolgoztunk ki a mérkőzés folyamán, melyekből talán illett volna többet is értékesítenünk. Több fiatalunkat bevethettem, és ez talán annyiban nyomta rá bélyegét teljesítményünkre, hogy a kellő türelem időnként nem volt meg a játékunkban. Ugyanakkor természetesen örülünk a továbbjutásnak.