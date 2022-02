A Magyar Sportlövők Szövetsége a 2022. évi 10 méteres légfegyveres nemzetközi versenyszámok országos bajnokságát a már jól kipróbált helyszínen, Százhalombattán rendezte meg. A mezőnyben ott voltak Keszthely, Nagykanizsa és Zalaegerszeg képviselői is, akik összesen nyolc érmet hozhattak haza.

A légpuskásoknál a ZTE SKK, a PSLE Nagykanizsa, illetve lövészei indultak. A felnőtt férfiak versenyében Somogyi Péter, a ZTE SKK rutinos lövésze az alapversenyben a 4. helyen végzett 623,8 körrel (Varga Botond 618,1-gyel 9. lett, Szabó Marcell 612,1-gyel 12., Csókási Tibor 602,5-tel 16.), és bejutott a döntőbe. Az egerszegi lövész a fináléban az aranyért lőhetett, de végül ezüstérmes lett 248,2 körrel. A felnőttek csapatversenyében is született érem: a ZTE SKK együttese (Somogyi Péter, Varga Botond, Szabó Marcell) ezüstérmet szerzett. A ZTE SKK B együttese (Csókási Tibor, Havasi Ferenc, Horváth Tamás) a 6. helyen végzett. A junioroknál az Európa-bajnoki csapatba is beválogatott Kálmán Bálint (ZTE SKK) remekül célzott, hiszen 623,6 körrel megnyerte az alapversenyt (6. Varga Botond 617,6, 11. Szabó Marcell 608,6). A döntőben végül a negyedik helyet szerezte meg Kálmán Bálint, aki még ifjúsági korú versenyző, így saját korosztályában is lőállásba állt, és szerzett egy bronzérmet az ifiknél. A csapatversenyben a ZTE SKK juniorjai (Kálmán Bálint, Varga Botond, Szabó Marcell) ezüstérmesek, az ifik (Kálmán Bálint, Tankovics Tamás, Süle Nimród) bronzérmesek lettek. A légpuska ifjúsági leány számában a PSLE Nagykanizsa sportolói indultak, Borsos Eszter 404,1 körrel a 9., Széll Petra (403,8) a 12., míg Kobra Fruzsina (391,4) a 17. lett. A csapatversenyben a hármójuk alkotta együttes ezüstérmet szerzett. A légpuska junior vegyes számában 5. lett Szabó Zsófia és Kálmán Bálint (ZTE SKK).

Kálóczi Regina az ifjúsági lányok légpisztolyos számában lett magyar bajnok

A légpisztolyos számokban is ott voltak a zalaiak a legjobbak között. A női felnőtt alapversenyben Major Veronika, a BEFAG Keszthelyi LK olimpikonja 576 körrel a második helyen zárt és jutott a döntőbe. Az Eb-re is készülő keszthelyi lövész végül nem jutott el az éremcsatákig és végül 5. lett ebben a számban (Szabó Zsófia ZTE SKK a 14. helyen végzett). Kálóczi Regina, a BEFAG Keszthelyi Lövész Klub légpisztolyosa az ifjúsági leányok mezőnyében bizonyította ismét, hogy egy újabb nagy tehetség bontogatja szárnyait a Balaton-parti klubnál. Az elmúlt hetek versenyein is remekül lőtt már, hogy aztán az országos bajnokságon a 40 lövéses számban új egyéni csúccsal, 375 körös eredménnyel (hét belső tízessel) országos bajnoki címet nyerjen. A BEFAG versenyzői közül ebben a számban Soós Bendegúz a 16. (349), Benedek Ágnes pedig (344) a 18. helyezést érték el.

A légpisztolyos férfiak mozgáskorlátozott kategóriájában Magyar László (PLE Zalaegerszeg) 532 körrel bronzérmet szerzett.