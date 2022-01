Az említett elhalasztott találkozó még a 4. fordulóból datálódik, csütörtökön (18.30) viszont a Puskás Akadémia-Ferencváros találkozó lejátszása után teljes lesz a tabella. Az NB I. mezőnye éppen túljutott a bajnoki sorozat felén, gyakorlatilag féltávnál jár mindenki a szombat-vasárnapi folytatáskor.

A ZTE FC egy ötmeccses veretlenségi szériával zárta az őszt, ami az előkelő ötödik helyezést eredményezte Waltner Róbert együttese számára a téli szünetre. Azonban elég csak rápillantani a tabellára, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen: rendkívül szoros az állás. Az első négy helyezett (Ferencváros, Kisvárda, Puskás FC, Fehérvár FC) ellépett a többiektől, az 5-12. helyezett csapatok között viszont mindössze 9 pont a különbség.

A ZTE FC szombati vendéglátója, a Paks két ponttal gyűjtött kevesebbet a zalaiaknál, viszont egerszegi szempontból a még kieső helyezést jelentő 11. helyezés 8 pontra van. Ezért is jöttek jól az év végi pontszerzések és a két hazai siker (DVSC, Újpest) az egerszegieknek, ugyanakkor mindjárt két olyan (idegenbeli) mérkőzéssel nyitnak Koszta Márkék, melyek a „távolságtartás” érdekében rendkívül fontosak lehetnek. A Paks elleni szombati fellépés után jövő pénteken a ZTE FC az MTK Budapest otthonába utazik, amely a télen alaposan beerősített.

Ami érthető is Márton Gábor együttese szempontjából, hiszen senki nem akar búcsúzni az élvonaltól, márpedig a fővárosiak jelenleg éppen a képzeletbeli vonal alatt vannak, két ponttal lemaradva az Újpesttől. Attól az Újpesttől, amely a Pakssal egyetemben oldalzárásunkig még nem jelentett be új téli igazolást (az átigazolási időszak február 14-ig még tart). Maradva az MTK-nál, amellett, hogy a korábbi ZTE-edző Márton Gábor irányít, két olyan futballistát is leigazoltak a fővárosiak a télen, akik tavaly ilyenkor még a zalaiakat erősítették: Szépe Jánost Mezőkövesdről, míg Futács Márkót a szlovén Ljubljanától csábították magukhoz.

A ZTE-nél nem volt túl nagy (eddig) a játékosmozgás, és nem is várható, de igazolni még szeretnének, s főleg a támadósorba férne még el valaki. Két meghatározó játékos távozott: Babati Benjamin közös megegyezéssel szerződést bontott, és Mezőkövesdre igazolt, a jó őszt produkáló Skribek Alent pedig visszarendelte a kölcsönadásból a Puskás FC (Bakary Nimaga is távozott, de ő gyakorlatilag nem tett hozzá semmit az őszi szerepléshez). Egy új igazolást jelentett eddig be a ZTE FC, hiszen megállapodtak a védő Mocsi Attilával, aki a Haladástól érkezett. Kölcsönbe viszont többek is jöttek: Zsóri Dániel (Fehérvár FC), Halmai Ádám (Fehérvár FC), Posztobányi Patrik (Puskás FC) Mihael Rebernik (horvát, NK Nafta 1902). A tiszakécskei kölcsönből visszatért a ZTE FC-hez Szalay Szabolcs is.

Egyelőre így fest a helyzet, de van még valami, amire nagyon oda kell figyelni, és ez minden csapatot érint. A koronavírus-járvány ötödik hullámában vagyunk, ami nagyban befolyásolhatja azt, hogy – így már a hét végi meccseken is – ki léphet pályára. A ZTE FC-nél is voltak megbetegedések, a Paks tizenegy napos edzőtábort követően múlt csütörtök óta már itthon készül, de nem ismert, hogy őket a fertőzés mennyire érintette, illetve érinti.

Ami biztos, hogy a tolnaiak rangadóra készülnek a ZTE ellen, s így is harangozzák be a szombati mérkőzést, megjegyezve, hogy az egerszegiek 2010 tavasza óta nem tudtak nyerni Pakson. Nos, ehhez lehetne végre egy-két szava az egerszegi kék-fehéreknek.