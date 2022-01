Nagykanizsai Futsal Club Magyar Futsal Akadémia 4-2 (1-1)

Kanizsa Aréna, 700 néző. Jv.: Vass I.

NFC: Szakmeiszter Á. Kollár, Boros, Takács D., Szalai D. Csere: Németh M., Zsiborás, Horváth G., Budai L., Pesti A., Szollár. Szakmai igazgató: Várhidi Péter.

Gólszerzők: Takács (12., 22.), Szalai D. (29.), Kollár (33.), illetve Véghelyi (13.), Dávid T. (31.).

A hazaiak keretében több váratlan húzást is láthattunk. A szakmai igazgatónak megnyert korábbi nagypályás szövetségi kapitány, Várhidi Péter keze alatt a lelátó ultraseregéből lett igazolt játékos Boros Zoltán, míg Szalai Dániel csaknem hét év után tért vissza a kanizsai csapatba. Hazai részről Takács Dávid volt talán a leginkább agilis, akit láthatóan feldob, hogy több száz néző előtt bizonyíthat. Be is köszönt kétszer a vendégeknek, akik egyébként ügyes játékosokkal rendelkeznek és egyszer egyenlítettek, majd pedig szépítettek, a három pontot azonban végül megérdemelten a hazaiak zsebelték be.

Várhidi Péter: "Roppant küzdelmes meccset vívtunk, miközben számos sérültünk és eltiltottunk volt. Óriási fejlődésen ment át a csapat már az elmúlt hetekben is, a srácok, mindent igyekeztek kihozni magukból. Nem volt a leglátványosabb a játékunk, de a küzdőszellem terén elképesztőt nyújtottak a fiúk."