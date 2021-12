Jól kezdte a meccset a vendég Nova, és a jobb erőkből álló fehérvári lányok nem is tudtak fölényt kiharcolni az első negyedórában. Ekkor azonban egy potyagóllal vezetést szereztek a hazaiak, ami után a novai csapat visszaesett, és tulajdonképpen el is dőlt a mérkőzés a szünetig. A második játékrészben egy kiállítás után emberhátrányba kerülő Nova tisztességgel helytállt, és egyedüliként a nem dobogós csapatok közül gólt szerzett a bajnokesélyes ellen. Megérdemelten gyűjtötte be a hazai csapat a három bajnoki pontot.