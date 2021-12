A negyedik percben csaknem gólt kiáltott már a hazai publikum, hiszen középről, Zimonyi Dávid lövéssel próbálkozott, de a labda centikkel elsuhant a bal alsó sarok mellett. Tényként meg lehetett állapítani, hogy az újonc DVSC vendégeskedett a ZTE Arénában, azonban a debreceniek játékosállománya igencsak jó nevekből, válogatott játékosokból állt. Az élre mindenképpen Dzsudzsák Balázs neve kívánkozik, a válogatott korábbi csapatkapitányáé a maga 108 válogatottságával, ami önmagában is tekintélyt parancsoló szám. A ZTE támadólag lépett fel, a 12. percben Halilovic 20 méteres lövését kellett kiütnie Grófnak és az első tizenöt percben egyértelműen a zalaiak akarata érvényesült, hogy aztán a 18. percben viszont Ugrai közeli lövését kelljen Demjénnek lábbal szögletre tolnia. A helyzet ettől függetlenül nem változott, az egerszegiek veszélyesebben támadtak, szemre is tetszetős akciókat vezettek. A 24. percben Koszta visszapasszát Tajti 8 méterről lőtte kapura, de a gólba tartó labdát a vonal előtt Baranyai vágta ki. Két perc múlva pedig már vezetett a ZTE. Tajti 22 méterről végezhetett el szabadrúgást, amit Gróf csak kiütni tudott, a labdát balról Zimonyi fejelte középre, ahol hat méterről Koszta a léc alá bólintott, 1-0. Teljesen megérdemelten vezetett az egerszegi együttes és ilyen gördülékenyen, ennyire ötletesen talán ebben a szezonban még nem is futballozott. Csak kellett volna még egy gól, ugyanis a Loki is éledezett és volt egy ötperces időszak, amikor három szögletet is elvégezhetett, melyekben azért benne volt a veszély. Összességében viszont az egerszegiek uralták az első félidőt és megérdemelten vezettek.