A nyugat-dunántúli régió 10-11 éves versenyzői játékos váltó versenyekben és atlétikai mozgásformákra rávezető gyakorlatokban mérték össze tudásukat. Ahogy az élet minden területén, úgy a sportban is jelen van a pandémia, ami a fiatalok viadalát annyiban érintette, hogy az előzetesen benevezett csapatok nagyjából fele tudott eljönni Zalaegerszegre. Ettől függetlenül jó hangulatú versenyt rendezhetett a Zalaszám-ZAC, a Zala Optika Kupát pedig az egerszegi klub első csapata nyerte.

Eredmények: 1. Zalaszám-ZAC I., 5 helyezési pont (Bella Mátyás, Szabó Mihály, Meier Dominik, Szabó Levente, Horváth Lili Jázmin, Kiss Hanna, Takács Zselyke, Zsuppán Kinga), 2. Zalaszám-ZAC Petőfi Sándor Általános Iskola, 8. helyezési pont (Tarsoly Hanna, Kelemen Júlia, Molnár Réka, Simon Judit, Csalló Noel, Bartáky Bendegúz, Hart Hunor, Horváth Lőrinc), 3. Szombathelyi Egyetemi SE 16.

A Sport XXI. korosztály versenyei után pedig átépítették a sportcsarnok küzdőterét, hiszen hasonlóan játékos formában és gyakorlatokkal a „Kölyökből Atléta” program (U10-es korosztály) képviselői vették birtokba a pályát. Ők is érdekes versenyt vívtak, ami a csapatszellemet is erősíthette. A programot Bella Attila, a Zalaszám-ZAC ügyvezető igazgatója pár mondatban így mutatta be:

– A budapesti, 2023-as atlétikai világbajnokság jegyében újraéledő program célja, hogy minél több 6-9 éves gyerek ismerkedjen meg az atlétika alapmozgásaival – fogalmazott a ZAC vezetője. – A rendezvényen hat versenyszámban mutatják meg tudásukat a résztvevők, sorrendet nem számolunk, itt minden indulónak egy-egy csokimikulás, oklevél és a mozgás öröme a jutalom. Nálunk, az egyesületben hét edző foglalkozik a korosztállyal, és a kolyok.atletika.hu felületen bárki jelentkezhet hozzánk, aki kedvet érez az atlétika, de összességében a testmozgás iránt. Ezenfelül egyesületünk idén is csatlakozott a zalaegerszegi sportegyesületek karácsonyi adománygyűjtési felhívásához. Mi a Városi Sportcentrumba várjuk a felajánlásokat.

Zalaszám-ZAC felkészítő edzők: Góczánné Tóth Zsuzsanna, Csiszár Attila, Bruszik Péter, Szabó Gábor, Laczkó László, Pajor László, Bella-Kálmán Eszter.