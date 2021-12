Hazai oldalon Guyton kezdett irányítóban, nagyon igyekezett, de a pécsiek minden eszközt bevetettek, hogy hibára késztessék. Jobb zalai kezdés (3. p.: 6-3) után Bryson triplája az első pécsi előnyt (10-11) és az első hazai időkérést hozta a 7. percben. Sikerült rendezni a kék-fehér sorokat, az irányítóba beszálló Németh például „fű alatti” hármassal vétette észre magát (9. p.: 17-11). A ZTE alázatosan játszott és jól védekezett, ezzel nyerte az első negyedet. A második 10 perc elején Németh remek betörésére Bryson harmadik triplája volt a válasz, de Révész is betalált távolról. Hazai hibákat kihasználva zárkózott a PVSK (15. p.: 26-24), ennél is nagyobb baj volt azonban, hogy Barnett begyűjtötte harmadik személyi hibáját. A hazaiaknál Simó és Németh is remek dolgokat produkált, de mindketten képesek voltak nagy hibákra is. A zalai védekezésre nem lehetett panasz, és a kevés pont a támadásban finoman szólva nem túl acélos ZTE szempontjából volt kedvező. A félidő végén, hazai időkérés után Guyton harmadik betörésre bedobta azt a kosarat, amiért beküldték a pályára, a csapat pedig tisztességes teljesítménnyel megnyerte az első félidőt (32-28). A részsikerhez kellett az is, hogy a PVSK 27 százalékban váltsa pontra a dobásait.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap