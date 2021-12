Azért is volt fontos találkozó az ötödik helyen álló NFC legutóbbi NB II.-es futsalbajnokija, hiszen fajsúlyos ellenlábassal szemben kellett megmutatnia, hogy képes kiegyensúlyozott teljesítményre. Amely akár az alapszakasz további menetét is meghatározhatja. A tabellán a forduló előtt második helyen álló Hali II. ellen ha nem is lehengerlően, de a vezetést megszerezve kezdett a hazai legénység. A 17. percben előnyüket úgy növelték, hogy Schuller Ferenc a vendéglátók alapvonalától egy méterre labdát szerzett, majd egyből be is vágta, méghozzá úgy, hogy a szombathelyi kapus már hiába hátrált, a keresztléces, felsőkapufás gólt nem tudta megakadályozni. A második húsz percben már 5-0 is volt a hazaiak javára, s ezt az eredményt csak a hajrában tudta kozmetikázni a vendég zöld-fehér legénység.