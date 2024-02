Az előadások a Mindszentyneumban hangzottak el, ahol elsőként Havasi Bálint, a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága főigazgatója számolt be a közösségi régészeti projektjeiről, amit Simmer Líviával vezetnek. Ez közül a legjelentősebb a zalai pálos monostorok 2016 óta tartó, több helyszínen zajló feltárása, amelyet a Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz programja támogat. Ez olyan régészeti kutatás, ami önkéntesek bevonásával, és külső támogatással folyik Válluson, Zalacsány-Örvényes-hegyen. A főigazgató érdeklődésünkre kiemelte, a kétnapos programon nem a kutatások eredményeit, hanem közösségi vetületét ismertetik: miként szervezik az önkénteseket, számukra miért fontos a részvétel. Ezzel kapcsolatban szó esik arról is, hogy a feltárásban együttműködnek a Pálos Renddel. Emellett azt is bemutatják, mi módon kapcsolódott zenei fesztivál az örvényes-hegyi feltáráshoz, elnyerve ezzel már az üzleti szféra támogatását is, és újabb lehetőséget kapva a közösségi régészet népszerűsítéséhez.

A Göcseji Múzeum közel negyven aktív önkéntesre számíthat a feltárásoknál, mégpedig mindig, akár hétvégén, akár a nyári szabadságuk alatt, emelte ki Havasi Bálint. Az önkéntesek közül többen fémkeresővel is rendelkeznek, s mivel az eszköz használata engedélyhez kötött, ily módon a kutatási szenvedélyüket legálisan élhetik ki.

Egyikük az ötvenéves keszthelyi Papp László, aki négy éve kapcsolódott be az ásatásokba. Kereskedelemben dolgozik, gyerekkora óta érdekli a történelem, a régészet, így örömmel csatlakozott, amikor hírét vette a közösségi régészetnek. Azóta már több múzeummal került kapcsolatba, és dolgozott Sümegen, Zalacsányban, Válluson, Fenékpusztán. A szabadidejét ennek szenteli, hobbijává vált, fogalmazott.

A közösségi múzeum a gyakorlatban című kétnapos, nemzetközi szakmai műhelyt a Nemzeti Művelődési Intézet a Petőfi Kulturális Program részeként, a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, a nagykanizsai Thúry György Múzeum és a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága közreműködésével szervezte.