A zalaegerszegi színház bemutatóinak szerkezete hosszú évek hagyománya alapján épül fel, eleget téve a népszínházi jellegből fakadó igényeknek, a diákokat megszólító, a klasszikus, többnyire kötelező olvasmányként is eléjük kerülő drámairodalmi termés színpadra állításának, valamint a hazai kortárs szerzők lehetőségekhez juttatási gyakorlatának. A repertoár ezen szempontok szerinti összeállítását és a folyamatos fejlődést méltatta a tájékoztatón Vigh László országgyűlési képviselő, és a fenntartási feladatokat ellátó Zalaegerszeg nevében Balaicz Zoltán polgármester. Utóbbi szólt arról is, hogy 2025-re új fenntartói szerződés készül, mely az állami szerepvállalással együtt kedvezőbb anyagi kondíciókat tesz lehetővé.

Funtek Frigyes, Balaicz Zoltán, Böhm György, Besenczi Árpád, Vigh László, Mihály Péter, Moravetz Levente, Gergely Róbert a sajtótájékoztatón

Fotó: Pezzetta Umberto

Rendezőkkel együtt a zalaegerszegi színház 2024/2025-ös évadbeli premierjeiről

Dr. Besenczi Árpád igazgató az előadásokat színre állító rendezőkkel együtt szólt a következő évadról. Hat nagyszínpadi premierre számíthatnak a nézők, emellett a Lázár Ervin Program jóvoltából két, diákoknak szóló előadást is bemutatnak. Ebben a sorozatban nagy királyunk fiatalkorába kalauzoló Az ifjú Mátyás címűt Mihály Péter rendezi, a premiert szeptember 9-én tartják. A rendező elmondta, szeretnék érzékeltetni fiatalkort, amely meghatározta a magyar uralkodó későbbi működését. A tanulás öröme köré épülő, gyerekeknek szánt, november 4-től látható Bőröndmese című mesemusicalt szerzőként és rendezőként is Gergely Róbert jegyzi, aki nemrég már játszott a Hevesi Sándor Színház színpadán.

Bűnügyi vígjáték, klasszikus, történelmi musical, mesejáték

A nagyszínpadon szeptember 27-én játsszák először Ray Cooney Pénz az égből című vígjátékát, melyet Besenczi Árpád rendez. A kedvelt angol szerző darabjait a legtöbb hazai színház műsoron tartja. A Hevesi Sándor Színház a 2024/2025-ös évadban is folytatja a magyar történelem fontos szakaszainak, alakjainak bemutatását. A Sárkányszív című történelmi családi musical Nagy Lajos és Luxemburgi Zsigmond idejébe repít vissza, kalauzunk a tájékoztatón jelen lévő Moravetz Levente rendező lesz, az első előadás október 11-én kerül a közönség elé. A sokak által ismert francia film, az Életrevalók színpadi adaptációját Funtek Frigyes rendezi a Hevesi Sándor Színházban, a két külön világból érkező férfi barátsággá nemesülő egymásrautaltságát taglaló igaz történet alapján született színművet november 22-én mutatják be.

Balaicz Zoltán, Böhm György, Besenczi Árpád

Fotó: Pezzetta Umberto

Rómeó és Júlia, Hotel Menthol, Nyolc nő

A világ drámairodalmának legszebb történetét Mihály Péter rendezésében 2025 január 17-én láthatja a Hevesi Sándor Színház közönsége, Shakespeare Rómeó és Júlia című tragédiáját a zalaegerszegi színház negyven éves fennállása alatt még egyszer sem mutatták be nagyszínpadon, mondta rendező, aki szeretné, ha a darab üzenete, a gyűlölködésbe torkolló emberi konfliktusok tragikus következménye átélhető lenne az előadás segítségével. Kiss Domonkos Márk vendégként rendezi a Nyolc nő című bűnügyi komédiát, mely a zalaegerszegi színház színművésznőinek kínál nagy lehetőséget. Ezt a bemutatót február 21-én tartják. A 2024/2025-ös évadot 25 éve színpadon lévő népszerű magyar musical zárja. A Hotel Menthol egyik szerzője és ezúttal is rendezője, Böhm György a Hevesi Sándor Színház örökös tagja fergeteges jókedvű és életigenlő esteket ígért a sajtótájékoztatón. A Sárkányszív, a Rómeó és Júlia valamint a Hotel Menthol az ifjúsági bérletben is szerepel.

Moravetz Levente, balra Mihály Péter

Fotó: Pezzetta Umberto

Indul a bakterház a nyári fesztiválokra

A tájékoztatón elhangzott, a Hevesi Sándor Színház nagy sikerrel játszotta a napokban az Indul a bakterház című komédiát a budapesti József Attila Színházban, ugyanezzel az előadással utaznak augusztusban a nyíregyházi Vidor Fesztiválra és a veresegyházi Mézesvölgyi Fesztiválra.