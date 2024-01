„Vérzik a fülem, leszakadt a lépem, berepedt a telefonom kijelzője . . . biztos, hogy nem!” – így poénkodott pókerarccal Janklovics Péter humorista a komolyzenével, pontosabban az operával kapcsolatban nemrég. A kissé polgárpukkasztásba nyúló csipkelődést persze nem kell feltétlenül (teljesen) komolyan venni, hiszen a népszerű standupos a méltán ismert és elismert Danubia Zenekarral fogott össze, hogy egy közös produkció keretein belül a humort, konkrétan a stand up komédiát összehozzák a színvonalas komolyzenével. Ez a közös show a Zenegyűlölő 2.0, a Fortissimo bérlet második koncertje, ami egy igazán különleges szórakoztató élményt nyújt azoknak, akik úgy szeretnék füleiket gyönyörködtetni, hogy közben a rekeszizmaik se pihenhessenek.

Az együttműködésről kiadott sajtónyilatkozatból kiderült: ahogy Janklovics Péter is a stand up komédia egyik vezető egyénisége, úgy a magyar komolyzenei életben is az egyik vezető szimfonikus együttesnek számít a Danubia Zenekar. A formáció a legfontosabb hazai koncerttermeken kívül rendszeresen fellép Európa jelentős fesztiváljain, profiljuk meghatározó eleme a műfaji kísérletezés, a 20. századi és kortárs művek műsorra tűzése és az erőteljes online jelenlét. Szenvedélyük a zene, ez pedig áthatja az egész életüket. Szeretnék, ha minél több emberhez eljutna ez a lángolás, és minél többen válnának a klasszikus zene rabjaivá. A zenekar közel harmincéves múltra tekint vissza, ám továbbra is az egyik legfiatalosabb hivatásos együttes az országban, melynek tagjai igyekeznek mindig friss szemmel tekinteni a klasszikus zene sokszor megmerevedett formáira. A Zenegyűlölő 2.0 tökéletesen példázza ezt az újító törekvést.

A magyar zenei élet meghatározó alakjaként számon tartott Hámori Máté által vezényelt estén olyan szólisták színesítik majd a programot, mint Rőser Orsolya Hajnalka (szoprán) és Ninh Duc Hoang Long (tenor). Műsorra pedig olyan klasszikus zeneművek kerülnek, mint A sevillai borbély – nyitány (Rossini), a Walkürök lovaglása – részlet (Wagner), a Bánk bán – Hazám, hazám (Erkel), a Turandot – Nessun dorma (Puccini), és persze jó pár Verdi-darab is.