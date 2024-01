Január elején ismét verses küldeménnyel jelentkezett, zalai olvasóit szeretné megörvendeztetni lírai gondolataival.

Nemrégiben így nyilatkozott a zalaiságáról: "Már 10–12 évesen írtam verseket Arany János, Petőfi, Ady, József Attila verseinek köszönhetően. A kis faluba, Zajkra, az iskolába új tanárok kerültek, és meghirdették a vers- és prózaíró versenyt. E versenyen első alkalommal verspályázaton második lettem, majd a következő évben első. (Előtte rövidebb-hosszabb megszakítással kórházban voltam, és ott sok könyvet olvastam, mesét, verseket. Innét az olvasás és vers szeretete.) Az általános iskolából kikerülve újságíróiskolát szerettem volna elvégezni, de akkor azt kaptam, hogy oda már főiskola kell. Így Nagykanizsára kerültem középiskolába, ahol a verseim a faliújságra kerültek. A magyartanáromnak mondtam, hogy újságíró szeretnék lenni, és a segítségét kértem ebben. Beajánlott a Zalai Hírlaphoz, hogy adjanak lehetőséget számomra, hogy írásaim, tudósításaim megjelenjenek, esetleg később lehetek újságíró is."

Nyolcvanadik születésnapja alkalmából 2022-ben jelent meg az 55. kötete, amit Nagykanizsán is bemutattak.

Az alábbiakban szerkesztőségünkhöz küldött verseit olvashatják.

Kanizsa József

MURAMENTI VÁROSOM: LETENYE (Letenyének e vers legyen mindenkor örök vallomás, ima...)

Ősidők óta itthon vagyok, itthon e tájon, a Mura szegélyezte zalai szép dombságon. E zalai dombság gyermekkorom igaz bölcsője, biblia tanítással lettem Istennek földi hívője. S Letenye, mint ősi település csábított, vonzott, pihenésre az ősplatánfa árnyékot adott. Nyugtató volt a Szentháromság templomban az ima. S Letenyén alkotott Keszeiné, népművész, Irma. Jó volt látni keze szép művészi alkotását S jó volt látni arcán a boldogság ragyogását... E város adott kvártélyt, otthont, az élsporthoz kedvet. Síkfutó, focista voltam. Időmből erre tellett. Kereskedő gyakorlaton a pult mellett álltam, diákszellemű ajánlattal vevőkre vártam... S be jó volt belenézni leányok varázs-szemébe? Várni letenyei „tinik” hű szerelem kegyére!.. Ős-kortól létező lakott hely, ma határváros, Horvátországgal, a Mura folyóval határos. A Mura-híd milliókkal ad itt kapcsolat-hidat, a világból hozzák-viszik a nemes kultúrákat... Letenye, bronzkori település, élj jogoddal, élj szép jövőt váró népeddel, a fiatalokkal, teremtsd meg az Élet-Igaz-Hidat a boldogsághoz: adj ISTEN-HITET, Reményt, „az itt-élni-akaráshoz”... Ámen



Kanizsa József

FÖLDI KÖLDETÉSEM...

Születésem napjára gondolok.

Száguldó évek: s rohan nyolcvan év...

Gyermekként még a zöld réten futok.

S most a fehér haj olyan mint a dér.



Pereg a filmkocka, földi létem.

Felnőttek már leány unokáim

S előttem van dédunoka kincsem...

Lassan teljesülnek szép vágyaim.



Bölcsé érett életem törvénye,

Isten adta talentumi létem.

Elvillan életem nyolcan éve,

S teljesül a FÖLDI Küldetésem...

Ámen



Kanizsa József

A NÉPMŰVÉSZET MESTERE

(Keszei Sándornéhoz, Irma nénihez)

A kezét fogni, a szemébe belenézni...

Ó, Istenem, köszönöm, hogy megtehetem.

Irma néni ügyes keze, lám mily mesteri...

Szemében a szeretetet is fellelem.



Csillog a két szem, ahogy felém közeleg,

Mintha kérdeznének valamit, a Pestitől

Forrón, Zala-testvérien megölelem.

Hogy lássam, az úton ezt kértem Istentől...



Ó, Istenem, köszönöm, hogy itthon lehetek,

...Itthon a képzőművész testvéreimmel

E szép alkotásokhoz mondhatok verseket.

A szavak után küszködöm könnyeimmel...



Áldott legyen Irma néni keze, esze,

Áldja meg a jó Isten a népművészeket

S legyen e hímzésekből is oltárok dísze

Legyen benne a Hit, Remény, a Szeretet...

(Zajk-és a vonaton, hazafelé,

Kőbánya-Újhegy, 1983. november 20-23.)

Kanizsa József

E SZÉP HAZÁÉRT

(Zala – Zajk)

a rőt-hajnal madárdallal

ébresztett

pírvörös Nap mosollyal

kényeztetett

susogó fák kedves hanggal

jöttöm fogadták

virágselymét simogatva

szirmuk bontották

fütyülni kezdtem s velem

fütyült a rigó

énekeltem velem énekelt

a cinkeanyó

délben megszólalt a harang

csengőn zenélt

a csordogáló patak

titokról mesélt

titkot őriz e táj: szép Zajk

dombos-hegyes

völgyfalva

őseink álmát őrzi:

maradjunk itt

ezt akarja…

ezer érzés ezer szállal

fűz ide

ide Zalába

csillogó szemű büszke

embereknek

vagyok unokája

szívem idehúz zalai

emberek

veletek vagyok több

veletek tenni e szép hazáért

jog s

kötelesség között

tenni tenni kell még van

értelme az

alkotó tettnek

e közös tett gyümölcsét

élvezhetik majd

a gyermekek

mindig szép lesz itt a hajnal

minket ébreszt

az ékes madárdal

s boldogan nézünk egymás

szemébe s ez lesz

az igaz diadal…

Kanizsa József

ANYÁM, ÉDESANYÁM

kékszilva-ereket érlelő

gyermeket, gondot dédelgető

virágot és unokát féltő

gyermeki szemben visszafénylő

te életadó Anya

sokunknak Édesanyja

te adtál világot szemünkbe

ne

kérlek még szemed ne kösd be



ezüstszál-ereket érlelő

éj-fekete hajad közt kérkedő

árulkodó évek szaladnak

gyermekeid eléd leborulnak

te életadó Anya

sokunknak Édesanyja

élet-világ gyertyatartó

csöpp életünk élve tartó...



csöpp lángnyi életünk éltető

vidám unokákat etető

földi életet szerető

férfi szemben csak NŐ

te életadó Édesanya

sokunknak Édesanyja

világnyi világ láttatója

életünk megnyugtatója

*

Édesanya, te adj továbbra is erőt...

hogy tudjuk szeretni az Anyát és a NŐT

(Kispest,1971 dec. 17.)

Kanizsa József

ISTEN HOMLOKODRA TETTE...

(Zsolti fiamhoz)

Isten homlokodra tette

védő-áldó kezét.

Hitet adott a Mához, hogy

tegyél a Holnapért.

Isten utat mutatott, indulj

Jézust követni.

Nyitott lélekkel érte tudj,

szíved szerint tenni.

*

Csendes estéken imád

Istennek szeretve mond el.

Szüleid melletted vannak,

kezüket ne engedd el.

*

Ha kavicsok véresre tépik talpad,

tűrve tedd az utad.

Higgy Isten szándékában,

öröm-arccal látod az Urat.

(Kőbánya-Újhegy, 2020.ápr.25.)

Kanizsa József

A JEL OTT VOLT A FÉNYESSÉGBEN

(Lakos Zoltán volt zajki tanáromnak)

A Jel ott volt az égi Fényességben

Szavaiddal világ-eszme tárult elém,

Pedagógusi látás-világoddal

Rám mosolygott az ifjúi Tudás Remény

*

Belém oltott eszmei tudás ereje

Kinyitotta kíváncsi szemem látókörét

Hogy vannak új csúcsok a végtelenben

S ifjan kell meghódítani a világ kék egét

*

Tanárként te oltottad belém ezt a törvényt

Ifjú szívemre hallgattam s a tudásszomjra

Meghódítani az irodalom földi titkát

Bizonyításként művem tegyem az asztalodra

*

Szívemre hallgattam e fényességben

Kinyitottad a tudás csodás Tárházát

S megláttam az ÚTAT, az IGAZ UTAT...

Csak a köszönet maradt és az Istenhozzád...

ÁMEN

(Kőbánya-Újhegy, 2022. márc. 29.)

Kanizsa József

TANÍTÓI HITBEN

(Elmont Szilveszter

zajki ex. iskolaigazgatóhoz)



Pedagógusi erős Hitben az Erő

s a diákból ez a tudás úgy jön elő,

ha a Hit-ed erősebb a napi tettnél,

erősebb lesz minden mágikus erőnél...

Te kezdettől e Hit-tel tanítottál,

ha kellett dicsérni, dicsérni is tudtál,

a Zajkon élő gyermeknek Jövő-eszmét

adva utat mutatva fogtad a kezét...

Szeretve jót tanítottál. Tudás-szikrát

lám érző, szerető szívedből adtál át

az ifjú fogékony szívekbe, lelkekbe.

Volt igazgatóként erre legyél büszke...

Isten tenyerében még itt, itt, köztünk élsz

e zalai tájon, s még éveket remélsz.

Most fogd meg a kezem, kezünkben melegség,

benne Szeretet, Hit és örök Reménység...

Isten éltessen...

Ámen

(Kehidakustány, 2019. május 3.)

Kanizsa József

ÉLVEZD ISTEN KEGYELMÉT

(Kele Péterné Mismás Nusihoz)

E szép Zajkért

Isten kegyelmét évezed.

Hajnalban te

az égre emeled szemed.

Imát mondasz,

megköszönöd a pihenést.

Mozdulattal

elkezded a munkatevést.

Lám, szemedben

ragyog a Nap lágy sugara.

Energia

az ember-tested átjárja.

Te csak teszel

s lágy zene nyugtatja lelked.

Hegedű szól,

Édesapád játszik neked...

*

Tiéd a nap.

Családért, Zajkért dolgozol

éjjel s nappal,

az ő sorsukon gondolkozol...

GYEREKVERSEK

Kanizsa József versei

A DIÓLEGÉNY

A diófa ága hegyén

annak is a legtetején

lakik egy kis diólegény.

Szép négy szobás

a lakása,

dicsekszik is

egyre-másra:

legszebb ház az enyém,

nem is ház palota,

nem megyek el innét,

nem én nem, tán soha...

*

Ám jött az őszi szél

hullt, hullt a falevél

s a diólegény velük

koppanva földet ér'

NAPKERÉK

Merre merre, merre

jár a Napkerék?

Kakasok üdvözlik

a napfelkeltét.

Egész nap jár,

felettünk jár

a Napkerék,

nékünk ontja a nyár,

a nyár

melegét.

Estére, ha, ha elfárad

arca szépen

kipirul.

Útja nyomán milljon csillag

kivirul,

kivirul.

A LOPÓS SZARKA

Csőre Szarka ül a fán

Kora reggel s délután.

Röppen ide, röppen oda

-Mindenhol vár rá lakoma-

*

Csőrében dió, vagy mogyoró?

Mindent ellop, mi ennivaló.

Mindig éhes a lopós Szarka,