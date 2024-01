A résztvevőket Tóth Renáta, a megyei bibliotéka igazgatója köszöntötte, majd dr. Gyimesi Endre, a Keresztury Emlékbizottság elnöke szólt a kivételes életműről. A műsor kezdetén A józanság lángelméi című műve hangzott el felvételről, a szintén zalaegerszegi születésű Gábor Miklós színművész előadásában arról a CD-ről, amelyet néhány éve készített el a megyei könyvtár. Hegedűfantáziával folytatódott a program: Kocsis Tamás, a megyei könyvtár munkatársa játszott.

A szavalógála résztvevői nemcsak Keresztury Dezsőnek a könyvtár honlapján ajánlott vagy maguk által választott verseit adták elő, hanem édesapja, Keresztury József, a város egykori polgármestere prózai írásaiból is olvastak. A szavalók többsége a hagyományokhoz híven a középiskolás korosztályból került ki, idén 15-en érkeztek. Emellett egyre több felnőtt csatlakozik a műsorhoz, a nyugdíjasklubok tagjai is aktívak. A versek között hallhatta a közönség például a Rímek, a Mindig velem vagy, az Ifjúság, a Láncok, az Egy hírhullám Budapesten, a Szétbogozhatatlan és a Zrínyi című költeményt. A Keresztury-művek mellett őt méltató írással is megismerkedhetett a gála közönsége, így Nemes Nagy Ágnes emlékezése is felidéződött Nitsch Erzsébet jóvoltából, Kiss Gábor főkönyvtáros pedig a "Meg kell adnunk a magyar népnek a műveltség lehetőségét” című 1945-ös Keresztury-írást olvasta fel.

A gálaműsor végén a költő maga szólt, Kortársaimnak című verse felvételről, a szerző tolmácsolásában hangzott el.