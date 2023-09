Zalaegerszegen a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban mutatják be pénteken 18 órakor Szálinger Balázs "És most kelletlen elrugaszkodom" című válogatáskötetét, mely a szerző magánkiadásában jelent meg. A beszélgetést a lap képviseletében Bubits Tünde főszerkesztő és Nagygéci Kovács József online főszerkesztő vezeti, akik a lap új számának tartalmáról is szólnak.