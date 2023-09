A művelődési házban megtartott, zenei betétekkel színesített rendezvényen a már többkötetes szerzővel Borbélyné Kovács Erika pedagógus beszélgetett.

A könyv egyben emlékezés, F. Pusztai Karolina betegséggel küzdő unokájának ajánlotta az alkotást.

- A könyv egy pályázati kiírásra készült, melynek témája a regényes természet volt, úgy gondoltam, hogy ebbe a témába belefér az unokám iránt érzett szeretet, hiszen ő is szerette a természetet gyerekkorában.

A természet mint központi téma jelenik meg, az ajánlásban is erről olvashatunk:

„Olyan korban élünk, amelyben a természetről írni mindennapi aktualitás, jövőnk szempontjából fontos átérezni, hogy az ember nem élhet nélküle, hiába fitogtatja folyamatosan a világban felsőbbrendűségét. Önbecsapás azt hinni, hogy mi uraljuk azt a kissé már fáradt, fakó kék bolygót. Csak kis porszemek vagyunk egy nálunk nagyobb egységben. Ha jól döntünk, még sokáig élhetünk, csodás élményeket gyűjtögetve boldogan. F. Pusztai Karolina olyan érzékletes finomsággal ír a minket körülvevő életek sokaságáról, a természet törvényeiről, hogy szemünket becsukva a legszürkébb panelszoba rejtekében is igazi élményben lesz részünk. Egy vidéken élő család életét és ezzel párhuzamosan az erdei állatok életén keresztül is láthatjuk, mennyire fontos a bennünket körülvevő zöld rengeteggel való békés együttélés, szeretetben, gondoskodó megbecsülésben, ami saját egészségünkre is hatással van.”

Az említett családban megelevenedik a bölcs, jóságos nagypapa figurája, aki rajongással beszél a természetről az unokáknak, láttatni akarja, amit ő lát és tud a világról, vagy eltereli a figyelmüket arról, hogy eltűnt a kiscicájuk. A történeteket átszövik a szerző személyes élményei, életének részletei, lélekmorzsái, otthona, Gutorfölde és az ott élők iránti szeretet, hite, illetve a rá jellemző önzetlen segítségnyújtást is beleszövi az írásba, az őt ismerők eme tulajdonságára ráismerhetnek egy otthon nélkül maradt mókuscsaládról szóló mesében. Emellett F. Pusztai Karolina fontos üzenetet tartogat a kötetben a mai szülőknek is.

- Valóban van efféle gondolat a könyvben, hisz úgy érzem, hogy a mai világban elcsúszott egy kicsit a szülők és a gyerekek közt a kötelességtudat és a jogok gyakorlása – mondta. - Ahogy látom, sok családban szinte gyerekuralom van, amit a gyerek akar, azt a felnőtt igyekszik megtenni. Nyilván vannak helyzetek, amikor segíteni kell, de számomra fájó, ha egy gyermek úgy viselkedik a boltban, az utcán, hogy ő a főnök és ezt ki is mondja. Közben pedig ő még olyan kicsi, hogy semmiről nincs tapasztalata, tudása.

A könyv egyik történetében egy erdei táborozás során, nem otthon, hanem idegen környezetben tanulnak a gyerekek felelősséget vállalni. A táborozást összekapcsolja a szerző az erdő élővilágának bemutatásával, ahol megjelenik egy olyan idegen szereplő, aki a globális felmelegedés következtében került ebbe az erdőbe, többször feltűnik és zavarja az őshonos erdei állatok életét, majdnem tragédiát is okoz. Ezért az erdő felügyelője igyekszik kordában tartani és felhívni a figyelmét a kötelességeire. Ezzel a történettel szeretné a szerző felhívni a gyerekek és szülők figyelmét saját kötelességeikre és jogaikra.