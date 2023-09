A világhírű előadó, aki arról is ismert, hogy konstruktőrökkel új technológia alapján épített egy teljesen egyedi formájú és felépítésű zongorát, a teljes Chopin-zongoraéletművet a repertoárján tartja. A terjedelméről annyit, hogy 9 másfél órás koncert alatt lehet végighallgatni. A 2010-es Chopin-év alkalmából rendezett, két napon átívelő koncertsorozatán meg is szólaltatta Bogányi Gergely a romantikus zeneszerző összes, szólózongorára írt művét, honlapja szerint ez volt eddigi pályafutásának egyértelmű csúcspontja. A Chopin-maratont két hónappal megelőzve lemezfelvételek is készültek a darabokból.

Nemrég pedig elindult a Zeneakadémián a Felhívás keringőre című sorozat, ezeken a rendhagyó Chopin-koncerteken egyrészt saját műsort játszik, másrészt a közönség Chopin-kívánságait teljesíti. Zalaegerszegen is hasonló élményben lesz része a hallgatóságnak, a hangverseny második felében pedig Bogányi Gergely a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekarral adja elő Mozart A-dúr Zongoraversenyét. Attól nem kell tartaniuk a koncertlátogatóknak, hogy hirtelen nem jut majd eszükbe egyetlen Chopin-mű sem, a szervezők segíteni fognak, ha szükséges.