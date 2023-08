A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár irodalmi-kulturális portálján, a Deák+kert oldalon időről időre értékes írások jelennek meg. Most a helytörténet rovatba szerkesztették be Török Irén cikkét, melyben a Szentkozmadombján létrehozott Értéktár-múzeumról ír. A lírai hangon megfogalmazott szövegből kiderül, hogy egy kisebb, lelkes csapat hogyan látott hozzá a mini kiállítótér létrehozásához. Arról is szól a szerző, hogy az ötletgazdák mi mindent használtak fel, hogy falujuk történetét és mindennapjait a helybelieknek és a látogatóknak megmutassák. A képekkel illusztrált cikk a deakkert.dfmvk.hu honlapon, a helytörténet almenüben érhető el. Érdemes egyébként újra és újra felkeresni a weblapot, ahol az érdeklődők egyebek mellett a vers, próza, recenzió, esszé kategóriájában találhatnak további, figyelemre méltó bejegyzéseket.