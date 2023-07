Gryllus Dániel, a fesztivál egyik alapítója, a Kaláka együttes vezetője elmondta, hogy a rendezvény egy olyan összművészeti fesztivál, ahol minden produkció önálló, egyedi, nincsenek másolatok. Sokszínű programmal készültek idén is a rendezvényre, melyet a jó minőség tart össze és nem kell, hogy ezreket vonzzon, azoknak szól, akik szívesen utaznak ide és szeretik ezt a kultúrát.

-Pénteken fellépett a Muzsikás és Berecz András, a talán kevésbé ismert Chalga, akik világzenei, balkáni és magyar motívumokat hoztak, Vecsei H. Miklós és a Qjúb zenekarral Pilinszky dalokat énekelt, szombaton Lackfi János, Rátóti Zoltán volt hallható, megnyílt egy Petőfi kiállítás, a Kaláka verseket énekelt, de fellépett a Sziámi AndFriends is - sorolta Gryllus Dániel. - Mi pestiek vagyunk, s mikor eljövünk Zalába, akkor fontosnak tartjuk, hogy helyieket is hívjunk, idén a Kanizsa Big Band lépett fel, és érkezett Laposa Julcsi is bandájával.

Megnyílt a fesztiválon Nágel Kornél Petőfi kiállítása, melyen Petőfi verseihez készített metszeteket mutat be

A fatemplom fesztivál egyik jelentős vasárnapi programja hagyományosan az ökumenikus istentisztelet, ezen három felekezet lelkipásztora szolgál, illetve a liturgia elemei közé a művészek produkcióit is beillesztik. Előtte a Magyar Honvédség Légierő Zenekara játszott, de zenélt az Eucharist együttes, délután mesélt életérők és énekelt Mező Misi, este pedig szólóban játszott Lovasi András.