- A Dunántúlon többnyire arasznyi hosszú, fából faragott, lapos és keskeny tárgy volt, amelynek egyik vége keskenyedik, a másik végén lyuk van a madzag behúzására - mondta Gyanó Szilvia, a múzeum néprajzkutatója. - Úgy használták, mint egy nagyméretű tűt. Készítették a baromfi szárnycsontjából, a disznó szárkapocscsontjából, ritkábban fémből is. A gatyamadzagfűzőt a Dunántúlon gyakran díszítették, a legszebbeket pásztorművészeti alkotásokként tartjuk számon.

Hozzátette: többet is láthatnak a látogatók, ha a vitrinbe néznek. Az egyik puhafából faragott eszköz, teljes felületén spanyolozott díszítéssel, 1874-es évszámmal. Feltehetően a Zichy család somogysimonyi juhászatában (Irma major) készítette egy pásztor. Ajándékba kapta az úrbéri földbirtokosság elnöke, akinek leszármazottjaitól a múzeumba került a tárgy. A spanyolviasz-berakás (intarzia) jellemzően dunántúli díszítési eljárás: a minta helyét kimélyítették, majd viaszos anyaggal töltötték ki, végül lecsiszolták.

- A másik domború faragással díszített eszköz, a hátuljába: „HORVÁTH JÁNOS” nevét vésték, így nyomtatott betűkkel - folytatta a szakember. - Novai György népművészeti gyűjteményéből került a múzeumba 1975-ben. A harmadik gatyamadzagfűző rovásokkal díszített, mely szintén puhafából házilag faragott lapocska vésett jelekkel. A tárgy gatyamadzag befűzésére éppúgy megfelelt, mint állatok elszámolására (rováspálca), de az is elképzelhető, hogy mindkét célra használták.

S, hogy milyen volt a gatyamadzag? Erre a kérdésre is válaszolt Gyanó Szilvia.

Fotó: Szakony Attila

- A madzagot szőhették házilag konkrétan gatyamadzagszövő táblán, vehették cigányasszonyoktól, de lehetett házilag sodrott, gömbölyű madzag is - mondta. - A gatyamadzag gyakran szerepelt mágikus tárgyként is. Rontáshárítóként a boszorkányokat tartja távol, ha például a kilincsre kötik. Szerelmi varázslás eszközeként rontáshoz, szerelmi kötéshez vagy annak megszüntetéséhez is gyakran használták. Az öntőasszonyok rontás gyanúja esetén a megrontott férfi gatyamadzagját szokták elkérni (ha olyan lány tetszett meg neki, akit nem tartottak hozzá valónak), melynek elégetésével a szerelmi kötést is elégették.