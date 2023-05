A szakmai és laikus érdeklődőket dr. Káli Csaba, a Zala Vármegyei Levéltár igazgatója köszöntötte, vázolva a levéltári nap célját, a gyűjteményeikben őrzött fotók feldolgozásának bemutatását. Balaicz Zoltán polgármester bevezetőjében megköszönte, hogy a levéltár izgalmas témakört választott a város napja, május 13. közeledtén, ezzel erősítve a lokálpatrióta érzéseket és bővítve a lakóhelyről szóló ismereteket. A polgármester ez alkalommal jelezte, az épület belső felújítása és a további konferenciák tervei ügyében is szoros az együttműködés a város és a tudományos műhelyként is működő levéltár között.

A konferenciát dr. Bognár Katalin elnök, a Magyar Nemzeti Múzeum fotótörténész-muzeológusa, tárigazgató-helyettes nyitotta meg, aki örömét fejezte ki, hogy a zalai levéltár szakmai napot áldoz a képi forrásoknak, hogy bemutassa, hogyan kezelendő a fénykép mint történeti forrás, milyen körülmények között készül, honnan, miként kerülhet a közgyűjteményekbe. Az első előadásban dr. Bilkei Irén PhD történész Holub József (1885-1962) hagyatékáról szólt. A zalai középkorral foglalkozó kutató a Zala megye középkori története című monográfiájához Pál Nándor keszthelyi fényképész felvételeit használta, így maradtak ránk 1927-29-ben készített zalai légi felvételek, tájképek, reprodukciók középkori oklevelekről.

Bekő Tamás levéltáros a Deák család fényképgyűjteményét mutatta be. A gazdagon adatolt, szabadon előadott prezentáció 25 éves gyűjtő- és kutatómunka eredményét tárta elő, számos különleges érdekességgel bővítve ismereteinket a zalatárnoki Deák-ágról és leszármazottaik olykor kalandos életéről. A gyűjteményt különösen értékessé teszi az a tény, hogy a család az amerikai emigrációba is magával vitte, majd európai nagyvárosokban töltött évek után 2013-ban Esther (Csegezy) Lainé leszármazott adományozta a levéltárnak. Bekő Tamás a fotók beazonosításának szakmai rejtelmeibe is beavatta a közönséget. Szabóné Simon Beáta Illés István első világháborús, a hadifogságot is bemutató albumáról szólt, dr. Paksy Zoltán Teleki Béla zalai főispán családi és hivatali albumát lapozta fel. Molnár András II. világháborús személyi hagyatékokban lelt fotókat elemzett, dr. Káli Csaba a XX. század közepi hazai pártiratokhoz kalauzolt, dr. Gyimesi Endre a zalaegerszegi színház fotótárát vette górcső alá.