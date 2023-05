Az Értéktár Napnak nevezett rendezvény kapcsán Dömők József, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója lapunknak elmondta: eredetileg különálló program keretében szerették volna bemutatni a helyi értéktárban is szereplő nevezetességeket, ám praktikus okok miatt mégis úgy döntöttek, hogy a majálissal kapcsolják össze azt. Így vélhetően nagyobb tömegeket is meg tudtak mozdítani, továbbá a rendezvény nívóját is emelték általa.

– Letenye a város lakosságszámához képest számos olyan kulturális, művészeti és szellemi értékkel rendelkezik, amire joggal lehetünk büszkék – mondta Dömők József. – Nagyon jelentős népművészeti hagyományokkal rendelkezünk, a településen és környékén tevékenykedő fafaragóink, kézműveseink híre az országhatárokon túlra is eljutott, a festőink is aktívak, s volt egy élénk irodalmi pezsgés is, ami kötetekben is megmutatkozott. Sajnos, a költőink többsége mára már eltávozott közülünk, verseikkel azonban továbbra is velünk élnek.

A kulturális bemutatók sorát a helyi Mákvirág citerazenekar nyitotta, amely két év szünet után lépett fel újra. A kényszerű leállást az együttes vezetőjének, Cselényi József Attilának egészségi állapota okozta – erről maga az érintett beszélt műsor közben, kihangsúlyozva azt is, hogy a köztes időszakban ezért jó dolgok is történtek velük, két új taggal bővült az együttes. A Mákvirág citerazenekar műsorát az ugyancsak helyi Hóvirág és a Muragyöngye mazsorettcsoportok fellépése követte, míg zárásként a Gyöngyözön együttes és a Don Lázi Swingtet koncertjén, valamint a mulattató énekes Éder Gábor szórakoztató estjén vehettek részt az érdeklődők.