A csoportokat a televíziós munkatársak invitálták az emléképület köré, mert innét jelentkeztek be az M1 köztelevízió élő adásába, hogy az egész ország láthassa, milyen népviseletet öltöttek magukra a környék asszonyai, lányai. A házigazdákon kívül itt voltak az idén a már említett társrendező balatonmagyaródi, továbbá a sármelléki, a cserszegtomaji és a zalamerenyei hölgyek, urak, no meg két, szintén népviseletbe öltözött kisgyerek, a karikás ostorral csapkodó Takács Zétény és nővére, Gréta is, akikről édesanyjuk a következőket mondta:

– Bugaci viseletben vannak a gyermekek, az édesapjuk onnét hozta a rajtuk lévő ruhákat!

A zalaszabari Takács Zétény és nővére, Gréta bugaci népviseletben

Fotó: Győrffy István

– A népviselet napját nyolcadik éve rendezik meg az országban György napján. Mivel most ez április 24-én volt, s hétfőre esett, az idén előtte vasárnap tartottuk a programot, s hétfőn tettük fel az itt készült képeket a közösségi média felületeire, Nagyon örülünk annak, hogy hatvan, népviseletbe öltözött résztvevőnk volt – mondja Mohácsi Nikolett a rendezvény koordinátora.

Mohácsi Nikoletta a rendezvény koordinátora és Horváthné Zsovár Katalin a balatonmagyaródi művelődési házban köszöntik a Népviselet napján résztvevő vendégeket

Fotó: Győrffy István

Zalavár polgármestere, Lucz József virággal köszöntötte a résztvevőket, egy-egy szál rózsával lepte meg a lányokat, asszonyokat, s az urakat is.

– Második alkalommal jöttünk össze, s örülök annak, hogy újjáélesztették ezt a szép hagyományt. A nagymamám ruhái is megvannak még, manapság ezeket már nem hordják a hétköznapokban az emberek, de a hagyományőrző csoportok, népdalkörök szívesen öltik magukra fellépő ruhaként környékünk népviseletét a falunapokon, dalos találkozókon – mondja a polgármester.

Zalavár polgármestere, Lucz József virággal köszöntötte a résztvevőket

Fotó: Győrffy István

– Hogy sikerült megőrizni ezt a ruhát? – kérdezzük egy fiútól, aki előtt szépen hímzett két kötény is van.

– Ez a néptáncos ruhám. Nemrég készült – válaszolja a balatonmagyaródi Borosán Dominik. A zalavári együttes vezetője, Csepregi Mária pedig elmondja, hogy az itteni népviselet ékét, a gyöngyös necc fejdíszt náluk, s a környék falvaiban is hordtak az asszonyok, s még ma is sokan készítik. A zalamerenyei népdalkör vezetője, Berkenyés Lászlóné ehhez azzal kapcsolódik, hogy igyekeznek megőrizni a régi viseletek darabjait, a rajta lévő alsószoknya is legalább száz éves, de a régi ingek már elszakadtak, ezért újakat varrtak helyettük.

Ez a néptáncos ruhám – mondja a balatonmagyaródi Borosán Dominik, a kép bal szélén

Fotó: Győrffy István

A népes csapat az emlékház előtti fotózkodás után felkerekedett, hogy Zalavár templománál találkozzanak újra, ahol az oltár előtt csoportosultak, álltak újra a kamerák elé. Ezt követően a Kis-Balaton Kányvári-szigetére autóztak, ahol a híres hídon, majd a tó partján készültek róluk újabb felvételek.

A csoport egy része a kányavári hídon

Fotó: Győrffy István

– Jaj de szépek! Honnét jöttek? – kérdezgették a szigetre látogatók, s ők is megcsodálták, fotózták a csoportokat.

A balatonmagyaródi művelődési házban Horváthné Zsovár Katalin, a magyaródi hagyományőrzők vezetője az önkormányzat nevében köszöntötte a vendégsereget, s kínálta őket a helyi, mint mondta: gasztroangyalok készítette finomságokkal.