Keszthely „kultúrpalotájának” aulájában fellépett az alkotó testvére, Bereczky Szilárd és Dóra Áron is, Németh Péter múzeumigazgató pedig arról beszélt a telt házas közönség előtt: a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, a népművészet mestere és tágabb családja hosszú évtizedek óta szoros kapcsolatban áll az intézménnyel, amelynek néprajkutatója, dr. Petánovics Katalin „már a 60-as évek végétől segítette azt a tevékenységet, amelynek gyümölcseit ez a tárlat is bemutatja”.

A kiállítás megnyitóján (b-j) dr. Petánovics Katalin, Manninger Jenő, Bereczkyné Péntek Teréz és Bereczky Csaba

Fotó: Péter B. Árpád

Bereczky Csaba a múzeum népművelői tevékenységébe is aktívan bekapcsolódott a 70-es, 80-as években, majd a pedagógiai programoknak is aktív részese volt, „hiszen mindig is fontosnak tartotta a tudás, az ismeretek, a tapasztalatok átadását, s ennek jegyében 1977 óta vezet ifjúsági vagy felnőtt szakköröket”, emelte ki Németh Péter, emlékeztetve: a művész fél évszázada, 1972-ben kezdte fafaragó munkásságát.

Manninger Jenő, Keszthely polgármestere azt mondta, az életműkiállítás címe is örökérvényű értékeket szimbolizál: állandóságot, maradandóságot, növekedést, erőt és szépséget, „amelyek együtt jelennek meg ezen a kiállításon”. Leszögezte: ráadásul Bereczky Csaba fafaragó népi iparművész pont e napon – vagyis pénteken – ünnepli 74. születésnapját.

Zsúfolásig megtelt a Balatoni Múzeum aulája a tárlat megnyitójára

Fotó: Péter B. Árpád

A városvezető emlékeztetett, „a fa szerves anyag, amely a gyökereiből táplálkozik, akárcsak a mi közösségeink. A kivágott fa pedig, a faragó munkájának köszönhetően, legalább 100 évre új életre talál, használati vagy dísztárgy lesz belőle, esetleg munkaeszközzé, máskor köztéri alkotássá válik a művész gondolatai által”.

Dr. Petánovics Katalin néprajzkutató felidézte a Bereczky-szülők, illetve három gyermekük életét, művészeti munkásságát, amely a népművészet számos ágához kötődik. Csaba a tánc, majd a szalmaképek készítése után megtalálta igazi útját, a fafaragást, amelynek fortélyait évtizedek óta igyekszik átadni a felnövekvő generációknak, „a nomád nemzedék” egyik országosan ismert, jeles képviselőjeként.