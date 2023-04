A látogatás alkalmával a diákok tájékoztató előadást hallgattak meg a tesztpálya elemeiről és tevékenységeiről, megtekintették a Konferencia és Teszt Központot, valamint vezetett pályabejáráson jártak, melynek során az emelkedők és egyetemi pályamodulokon versenyen is részt vehettek, betekintést nyertek a Piramis tudásközpont laborjainak, a BME szimulációs szobájának munkájába is. A program során bemutatkozott a Széchenyi Egyetem Járműipari Kutatóközpont műhelye is. A diákoknak Ritecz Balázs projektkoordinátor és Kovács Lóránt, a ZalaZONE InnoTech Nonprofit Kft. helyi vezetője tartott tájékoztatót.

A látogatás célja, hogy a létesítményt megismerjék a helyi és környékbeli fiatalok, a mérnöki pályára készülő középiskolások, egyetemisták, nem utolsó sorban a ZalaZONE ökoszisztéma mérnökutánpótlásának biztosítása érdekében. Az esemény keretében köszöntötték a 2023-ban indult program 1000. diáklátogatóját, Nagy Franciska Flórát.

Nagy Franciska Flóra 2023 1000. diáklátogatója, akit Kovács Lóránt, a ZalaZONE InnoTech Nonprofit Kft. helyi vezetője köszöntött

Fotó: Pezzetta Umberto

A tesztpályán zajló programot kvízjáték zárta, majd a csoport a szomszédos Kutatási és Technológiai Központban és a Széchenyi Egyetem Járműipari Kutatóközpontjának vendégeként folytatta a látogatást.