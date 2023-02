A hölgyklub pártoló tagja, a bibliotéka igazgató helyettese, Kardos Ferenc köszöntötte a társaságot és az érdeklődőket. Büki Pálné a klub vezetője elmondta: több, előre megszerkesztett programjukból válogattak. Ezúttal a Divat, hölgyek, könyvtár címet adták az előadásaiknak.

- Először is bemutattuk azokat a történelmi díszruhákat, melyek eredeti kollekcióját egykor Mátyás király felesége, Beatrix királynő hozott Magyarországra - fogalmazott. - Néhány darabot felvonultattunk, s a történeteikről is szóltunk. Április közepén jelentős programra készülünk, hiszen az idén 180 éve annak, hogy az első kizárólag nőket tömörítő Nagykanizsai Izraelita Nőegylet 1843-ban megalakult. De egy olyan ruhát is láthattak az érdeklődők, mely letisztultságával már a modernebb vonalat képviseli. Majd a kórus tagjai vidám műsorral szórakoztatták az egybegyűlteket. Nagy sikere volt a divat a gasztronómiában című előadásnak is, melyen interaktív játékra hívtuk az érdeklődőket.

Eztán Kardos Ferenc vezetésével a könyvtárat sétálhatták körbe a vendégek, s az úgynevezett hölgykávézóban régi divatlapok mellett fogyaszthatnak el egy csésze feketét.