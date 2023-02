A programok sorát 9.30-kor Érdekes is lehet az ismerkedés egy nyelvvel? címmel Gulyás Eliza játékos angolfoglalkozása nyitja, melyre óvodásokat, 1. és 2. osztályosokat várnak. A zenehallgatás és a rajz is segítségére lesz a gyerekeknek az angol nyelv megkedvelésében. 11 órától Benkéné Osvald Éva ugyancsak a fiatalokat várja könyvszobrászatra, melyen régi, törölt könyvek felhasználásával hajtogatnak „szobrokat”, ezúttal süniket. Ugyanebben az időpontban a felnőtt látogatókat Kardos Ferenc könyvtáros a Tarnóczky klubban fogadja, ahol a kanizsai barangolások közepette elmerülhetnek a könyvtári adatbázisokban. Lehetőség van arra is, hogy a kanizsaiak és környékbeliek az otthon, a fiók mélyén nyugvó fényképekkel gazdagítsák az adattárat. Főleg olyan fotókat várnak, amelyeken látszik a város, a volt munkahely, vagy városi rendezvényen készültek, ezeket szívesen beszkennelik és így megőrizik. Ezáltal bárki része lehet a város történeti emlékezetének. A napot 11.30-kor szintén egy gyermekprogram zárja. Versénekek, ritmusjátékok a Sárkányházban címmel Farkas Tibor könyvtáros a 6-10 éves korosztálynak tanít különféle zenés játékokat.