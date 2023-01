A debreceni zenekar ezen a helyszínen indította 2023-as turnéját, amelynek programjába – ahogy Lukács is fogalmazott – számos olyan dal került be, amit eddig élőben Nagykanizsán még soha nem játszottak, nem játszhattak el. Ilyen volt a legutóbbi albumukon, a 2019-ben kiadott Liliput Hollywood című nagylemezen szereplő Pattanások és szemüvegek, vagy az a Carpe Diem, ami tavaly készült el, és amelynek videoklipjében a közkedvelt Jászai Mari-díjas színész, Mucsi Zoltán szerepel. A műsor gerincét ugyanakkor a zenekar korai korszakának dalai tették ki, egészen a legelső nagylemez, a Baj van! címadójáig, illetve a talán legsikeresebb album, A legjobb méreg slágereiig (A legjobb méreg, Csőre töltve, Legyen az ördögé, Tudok egy munkát) visszanyúlva.

Fotós: Gyuricza Ferenc

A zenekar koncertjeihez képest viszonylag puritán színpadképpel megrendezett, ám így is rendkívül hangulatos fellépésen Lukács azt is elmondta, zenésztársa, a Tankcsapdában immár több mint egy évtizede gitározó Sidlovics Gábor Nagykanizsa születte. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2023-as turnéjuk hamarosan egy másik zalai helyszínt is érint, február 17-én Zalaegerszegen, a Keresztury VMK-ba várják rajongóikat. A nagykanizsai koncert előzenekara az Alcohol volt.