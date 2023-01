A szlovén rendezésű Pannonia Reflections rangját többek közt az adja, hogy a szervező egyesületek – a Fotografska Zveza Slovenia (Szlovéniai Fényképészeti Egyesület) és a Fotografsko Drustvo Pannonia (Pannon Fotóművészeti Társaság) – mellett a két legrangosabbnak tekintett nemzetközi szervezet, a FIAP (Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség), illetve a PSA (Amerikai Fotós Szövetség) is támogatja azt. Ennek is köszönhetően a pályázati felhívásra a világ különböző pontjairól rendszerint több ezer kép érkezik, ezek közül a szakmai zsűri nemcsak a díjazottakat választja ki, de azokat az alkotásokat is, amelyeket bemutatásra érdemesnek tart. A pályázat rangját mutatja, hogy az alkotók már azt is sikerként élik meg, ha a képeiket befogadják.

A Pannonia Reflections pályázatait általában öt kategóriában hirdetik meg, így volt ez 2022-ben is. Az általános kategóriák – szabadon választott színes és szabadon választott monokróm képek – mellett három további témát jelöl meg a szervező egyesület. A IX. Pannonia Reflections kiírásában a már hagyományosnak tekinthető „víz” mellett az „utca” és a „nő” szerepelt még.

A 2022-es pályázati felhívásra 339 alkotó összesen 5565 fényképet küldött be. A fotók 56 országból érkeztek, a legtöbb fotográfus (75) Szlovéniából nevezett, míg hazánk 38 alkotóval immár évek óta a második helyen szerepel. Ez évben a szokottnál többen (22 fő) pályáztak Kínából, a harmadik legtöbb fotóst az ázsiai ország adta, majd Horvátország következik 17, illetve India 14 alkotóval. Emellett több kifejezetten távoli vagy egzotikusnak tekinthető államból (a teljesség igénye nélkül Indonézia, Makaó, Irán, Irak, Sri Lanka, Dél-Korea, Hong Kong, Egyesült Arab Emirátusok, Szingapúr, Tajvan, Argentina) is akadtak pályázók. A beérkezett képeket ezúttal is három nemzetközileg elismert, a FIAP által számos alkalommal díjazott fotóművész – a szlovén Matej Peljhan és Simon Krejan, valamint a horvát Zoran Kolaric – bírálta el. A IX. Pannonia Reflections nagydíját az iráni Sara Golinak ítélték oda a Reményre várva című képéért. A legeredményesebb fotós az indiai Abhishek Basak lett, akinek 17 alkotását találták bemutatásra alkalmasnak, s ebből egyet díjaztak is. A legeredményesebb szervezet pedig a Zágrábi Fotóklub lett, amelynek tíz tagja összesen 55 elfogadott fotót és 7 díjat tudhat magáénak.

Az iráni Sara Goli Reményre várva című alkotása

A magyarországi pályázók közül ezúttal kilencen kaptak díjat, közülük a legrangosabbat, a Fotografska Zveza Slovenia arany medálját Jerszi Gabriella nyerte el utca kategóriában a Kutató című alkotásával. Ezüstmedált két magyarországi alkotó kap, Magdó István a Mutasd nekünk az utat című alkotásáért a szabadon választott monokróm kategóriában a FIAP-tól, míg Tamás József utca kategóriában az Élettér című képéért a Fotografska Zveza Sloveniától. Szabó Attila a Sárga lábak című képéért a szabadon választott színes kategóriában a szervezők bronzmedálját érdemelte ki. FIAP-elismerésben részesült továbbá Soltész Boglárka (ő két képével is), Bajusz Huba, Kelemen Sándor, Kiss Piusz és Lex Mihály, míg a szervezők elismerését Németh-Kuti Alexandra és Bognár Péter tudhatja magáénak.

Tamás József Élettér című fotója ezüstmedált eredményezett

A díjazottak között szerepel továbbá a Szerbiában élő Bisak Zoltán – a szabadon választott színes kategóriában a Jura a homokból című fotója a szervezők ezüstmedálját, az Emóció című fotója a nő kategóriában a FIAP bronzmedálját, míg a Reggeli című fotója a szabadon választott monokróm kategóriában a FIAP elismerését érdemelte ki –, valamint a Romániában élő Tímár Zsolt és Nagy Botond is. Előbbi Együttmozgás című fényképét a szabadon választott színes kategóriában FIAP bronzmedállal ismerték el, utóbbi az Imádság egy szebb holnapért című fotójával a szabadon választott monokróm kategóriában a FIAP elismerését veheti át március 3-án Lendván, a Galéria és Múzeumban, ahol az ünnepélyes díjkiosztót, valamint a IX. Pannonia Reflections legjobb alkotásait bemutató tárlat megnyitóját tartják.