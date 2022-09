– Azért a Dés László által komponált és Nemes István által írt, A zene című dalt választottuk a videókliphez, mert ez fejezi ki leginkább a hitvallásunkat, azaz bármen - nyire is sokfélék vagyunk, a zene szeretete összeköt minket – magyarázta Cseke József, aki elárulta: a zenei alapot ingyen kapták meg a szerzőpárostól, s a videóklip elkészítéséhez is rengeteg segítséget kaptak. – Szeretnénk megmutatni magunkat ebben a formában is, s a klippel nem titkolt célunk az is, hogy kedvet csináljunk a kórusban való énekléshez, szóval várjuk azokat a tisztán éneklő 18 és 60 év közötti kanizsaiakat, akik szeretik a zenét, a közös éneklést, de ez idáig nem mertek csatlakozni.

A videoklip egyébként remek egyvelegét adja a vegyes kar próbáinak, fellépéseinek, a közös buliknak, ugyanakkor Nagykanizsa több ikonikus helyszíne – Erzsébet tér, alsó templom, Aradi udvar, Széchenyi tér, Eötvös tér – is feltűnik a képsorokon.

– Reméljük, hogy sokan megtekintik a klipet a közösségi oldalunkon, s a későbbiekben is nyomon követik majd a vegyes kar munkáját, hiszen már eddig is számos hazai és nemzetközi sikert ért el a csapat – fogalmazott Cseke József, aki elárulta: záros határidőn belül egy Youtubecsatornát is indítanak, ahol többek között a fellépésekről készült videók is elérhetők lesznek.

A videót IDE kattintva tudja megtekinteni.