Ősszel láthatják a nézők A tanú című szatírát Böhm György rendezésében, A Noszty fiú este Tóth Marival című zenész színjátékot, amit Farkas Ignác Jászai-díjas színművész állít színpadra, A vágy villamosa című színművet Kiss Csaba rendező interpretálásában. Januárban a Volt egy seregünk című oratorikus mű kerül színpadra Moravetz Levente irányításával, februárban a Kőműves Kelemen rockballada (rendező Tompagábor Kornél), végül a Tanulmány a nőkről című "zenés válóok" Besenczi Árpád rendezésében. A Herkules, a kezdetek című hőstörténetet Mihály Péter rendezi, szeptember 12-én mutatják be. (Ezt úgy mutatják be, hogy a forrást biztosító Lázár Ervin Program is szünetel ebben a félévben.)

A megye vezetői a nyolcvanas évek elején Ruszt Józsefet szemelték ki a leendő színház művészeti vezetői posztjára. Ruszt nem akart várni a volt Megyei Művelődési Központ átépítésének befejezéséig, ezért nem kis munkával sikerült elfogadtatnia tervét, hogy már 1982-ben beinduljon egy úgynevezett előévad. Zala Megye Tanácsa végül 1982. március 1-ével megalapította a zalaegerszegi Állandó Színházat.

Az évadnyitón Besenczi Árpád igazgató elmondta, mégsem költözik a színház, maradnak az épületben, de a működtetés egyensúlyban, az üzemeltetés mederben tartása nem lesz könnyű feladat a fenntartási költségek növekedése miatt. (A tervezett felújítást elhalasztották.) Mindenkit megértésre, takarékosságra kért, hiszen a járvány után most az energiaválság és a háború közelsége okoz bizonytalanságot. Ezzel együtt magas színvonalú művészi munkát ígért, dicsérve a társulat fiatal tagjait, akik házon kívüli produkciókban is bizonyítanak. A jó csapat a záloga annak, hogy a társulat minél több nézőt tudjon visszacsábítani a járvány előtti bérletesek közül. Mi a nézőket tartjuk szem előtt, nekik játszunk, szögezte le a direktor.

A színház alapításának 40. évfordulóját ünnepli 2023-ban, az első hozzá kapcsolódó program a történetet bemutató fotótárlat lesz szeptember 30-án. A gálaműsort 2023 októberében rendezik. A társulat e hét végén a nyíregyházi Vidor fesztiválra viszi az Érettségi című vígjátékot. Az igazgató az évadnyitó törzsgárda elismerést nyújtott át 29 munkatársának, köztük Debrei Zsuzsának, Farkas Gergőnek, Lengyel Noéminek, Mikita Zsuzsanna Lillának, Magyar Cecíliának, Jurina Beátának, Köves Marcellnek, Nagy Ferencnek, Rákosa Tibornak.

A Hevesi Sándor Színház társulata és vendégei a nézőtéren az évadnyitó végén Fotó: Pezzetta Umberto



Az egybegyűlteket köszöntötte Vigh László országgyűlési képviselő, aki gratulált az elmúlt évad sikereihez, s ígérte, mindent megtesznek, hogy az előttünk álló nehéz időszakon felülemelkedjen a kormány, s enyhíthető legyen Magyarország energiakitettsége, lehessen fűteni és világítani.

2010. február 1-től dr. Besenczi Árpád igazgató nyerte el a kiírt pályázatot és Sztarenki Pál művészeti vezetővel együtt ők a Hevesi Sándor Színház új irányítói. Az első évben művészeti tanácsadónak Sztankay István Kossuth-díjas színművészt kérték fel, hogy személyével és szakmai tapasztalatával segítse a színház művészeti munkáját. Az egy játszóhely komoly kihívások elé állította a vezetőséget, ugyanis a zalai közönség, illetve a társulat művészei is igényelték az intim színházi térben megvalósuló műhelymunkát, ezért a 2011/2012-es évadban a színház Kapukód és Tantermi Deszka fantázianévvel útjára indította rendhagyó programjait. A Kapukód program keretén belül a színház alternatív játszóhelyeken – lakásban, diszkóban – valósít meg előadásokat. A Tantermi Deszka a színház ifjúsági programja: általános iskolások és középiskolások számára kerülnek bemutatásra színházi nevelési programok osztálytermekben. A stúdió-előadásoknak pedig a Griff Bábszínház ad otthont.

A várható nehézségekről beszélt Balaicz Zoltán polgármester is, de visszaidézte a hét végén lezajlott vadpörkölt fesztivál hangulatát, a zalaegerszegi közösségek, köztük a színházi csapat összetartását, segítőkészségét, amit már a járvány idején is bizonyított. Az önkormányzat intézményrendszerét fenntartani a következőkben megfontolt, átgondolt gazdálkodással lehetséges, hangsúlyozta a polgármester. Arra kérte a művészeket, a színház munkatársait, hogy a tehetségük, elhivatottságuk segítségével teljesítsék küldetésüket: néhány órára adjanak jót, önfeledt szórakozást, örömet a színházba betérőknek, hiszen ebben ők a legjobbak. A városvezető számít arra, hogy a színművészek időről időre feledtetik majd a nehézségeket, a döntéshozók dolga pedig az, hogy megoldják a problémákat, úgy, hogy abból minél kevesebbet érzékeljen a lakosság.

