A közönség legutóbb az Egerszeg Fesztiválon találkozhatott velük, ahol a délután négy órai időpont ellenére szép sikerrel koncerteztek.

– Kicsit furcsa volt, hogy a színpad előtti tér üres volt, de sajnos éppen oda tűzött a nap, nem csodálom, hogy az emberek inkább az árnyékba húzódtak – mesélte az énekes és szövegíró Tenki Zoltán, aki a kezdeti felállásból mára egyedül maradt a csapatban, ám a zene és a banda iránti lelkesedése mit sem kopott az év(tized)ek alatt. – Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk a buli után, többek közt abban a formában is, hogy az év elején megjelent, Szegek a szívemben című cédénk az utolsó darabig elfogyott a színpad mellett. Éppen most intéztem az utánrendelést, így rövidesen postázzuk azoknak, akik a helyszínen feliratkoztak.

A cédén tizenegy dal hallható, Tenki Zoltán mellett a gitáros Tóth Ferenc, a basszus­gitáros Szanati Szabolcs, valamint a dobos Bogár Tamás előadásában. A felvételen furulyán Kardos Endre Bozi, gitáron Gallai Gábor, énekkel Pércsi Beáta működik közre, és a lemezborító tanúsága szerint egy dalban Simon Zsolt Yamaha Dragstar motorja is megszólal. A vokális hátteret Tóth Natália és Gombos Luca adta, de a zenekar a hangmérnök Köves Marcell és a borítót tervező Szakter Judit munkájáért is nagyon hálás.

– Talán sosem volt olyan élénk és rendszeres a zenekari működésünk, mint az utóbbi években – folytatta Tenki Zoltán. – Szinte alig fordul elő, hogy a heti egy próbát meg ne tartsuk, ez pedig természetesen látszik a megszólalásunk minőségén, illetve az elkészült nóták mennyiségén is. Éppen a múltkor számolgattuk, hogy már van nagyjából két újabb lemezre való dalunk.

Tenki Zoltán elmondása szerint keresett is az együttes, elsősorban motoros találkozók szervezői adják őket kézről kézre, legközelebb július 16-án, Pacsán játszanak majd egy ilyen programon.

– Talán hasznunkra van az is, hogy a fiatalok körében manapság nem divat a „zenekarosdi” – vélekedik a zenekarvezető. – Ez megnyilvánul abban is, hogy a Zaklatás tagjai is egy sor bandában játszanak párhuzamosan, mert már alig találni zenészt. De az mindegyikünk számára fontos, hogy a közös alkotó tevékenységre maradjon elég idő.

Az új Zaklatás-lemezen, ahogy lenni szokott, vannak szerelmes, elvágyódós és az élet sötét oldalát idéző dalok. A „nem jön a csövön a gáz” kezdetű szerzeménynek különleges értelmet adtak az azóta előállt világpolitikai fejlemények, a címadó Szegek a szívemben pedig egyáltalán nem arról szól, amire a felületes szemlélő elsőre gondol. A szülőföld vonzásáról van itt szó – de legyen elég ennyi, mert a teljes felismerést megéri talán inkább a cédé hallgatásakor átélni.