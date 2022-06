Az intézmény igazgatója, Laukó Emőke elmondta: nem véletlenül viseli a verseny azt a nevet, hogy Szakma sztárja, ugyanis komplex tudást igényel a fiataloktól, ahol az elméleti teszteket követően a gyakorlati feladatokat kell időre, precízen és pontosan elvégezni. Itt szerzett bronzérmet Bali Zsófia, akit Kalamászné Vári Ibolya és Kovács Ramóna tanárok készítettek fel.

– Örülünk, hogy azoknak a tanulóknak is rendeznek különféle szakmai seregszemléket, akik az ágazati képzésben tanulnak, s még nem rendelkeznek OKJ-s, illetve szakmajegyzékes végzettséggel – folytatta. – Ilyen volt a 64. magyar nosztalgiabajnokság, ahol 11. és 12. évfolyamon szépészeti ágazatban tanuló diákok vettek részt. Több kategóriában indulhattak a jelentkezők, a „zsigmondys” fodrász Szaturi Nikolett utcai fonás kategóriában első, míg a kozmetikusok közül Jónum Kármen nappali sminkben lett második helyezett. Nikolettet Szabóné Matus Csilla, míg Kárment Horváthné Tálos Zsanett készítette fel.

Bali Zsófia odaadással tanulta a fodrászatot, ezért nagy lendülettel készült a versenyre is. Annak minden pillanatát élvezte, az elméleti fordulón továbbjutva a gyakorlat várta. Elmondta: női alaphajvágás, férfihajvágás és -borotválás szerepelt a feladatok között. Ehhez pedig még egy alkalmi frizurát is össze kellett állítania. A zsűrit Hajas László és Szécsényi István mesterfodrászok vezették, akik alaposan s precízen értékeltek. Bár előkelőbb helyezésre számított, de ez sem vette el a kedvét a szakmától. Sőt, hivatásként tekint a fodrászatra, amely kikapcsolja és feltölti energiával.

– Először versenyeztem, de nem izgultam – mondta Jónum Kármen. – A munkámat, a felkészültségemet a szakma neves képviselői értékelték, nappali sminket kellett készíteni 45 perc alatt, de nem használtam ki az időkeretet, hiszen az utolsó negyedórára már nem volt szükségem. A modellemet már jól ismertem, sokat gyakoroltunk, ezért határozottabban járt a kezem.

Szaturi Nikolett viszont izgult, hiszen két éve is készült a versenyre. Amikor nekilátott a hajfonásnak, megkönnyebbült, és már ügyesen dolgozott. Az utcai fonás esetében a hajban nem lehetnek díszítőelemek, kizárólag a hajból kell dolgozni. Különféle technikákat mutatott be, hogy minél változatosabb, precízebb, mégis harmonikus fonat készüljön. Nikolett most az érettségire koncentrál, de a jövőben szeretne a szakmában maradni, s inkább a fonással foglalkozna, mely nemcsak a nők, hanem a férfiak körében is népszerű.