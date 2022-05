A fesztivál házigazdája ezúttal is a Cserta Egyesület volt. Mint azt a rendezvény fő szervezője, Kiss-Molnár István lapunknak elmondta: a találkozó létrehozásának alapgondolata onnan fakadt, hogy Zala megyében az utóbbi 15-20 évben nem sikerült olyan gyermeknéptáncosoknak szóló

rendezvényt szervezni, amelyen jelentősebb számú csoport vett volna részt.

– A fesztivál nem azért jött létre, hogy zsűrizzük a fellépőket vagy minősüljenek, ezen a rendezvényen az az elsődleges szándék, hogy erősítsük a zalai néptáncos közösséget – tette hozzá Kiss-Molnár István. – Az öt év alatt eljutottunk oda, hogy közel háromszáz gyermek vesz részt a fesztiválon, Zala megye szinte minden régióját lefedve. Már a kezdetekkor olyan találkozási lehetőséget szerettünk volna biztosítani a megyében működő gyermeknéptánccsoportok számára, ahol meg tudják egymást nézni, ahol ismerkedhetnek egymással, s ahol a koreográfusok, néptáncot oktató pedagógusok elleshetnek egymástól ötleteket, vagy kritikával élhetnek önmagukkal szemben. A legkisebbeket elkísérő szülők számára pedig azt tudjuk megmutatni, hogy kitartó munkával egy óvodáskorú gyermek hova fejlődhet a tánc terén, mire eléri a középiskolás kort.

A szervezők a továbblépés lehetőségében is gondolkodnak. A mintegy két hónapja alakult s a koreográfusokat, pedagógusokat is összefogó Zala Megyei Néptánc Szövetséggel közösen azt tervezik, hogy a jövőben színházi körülmények között is rendeznének hasonló találkozókat, ott azonban már a minősítés lehetőségét is felkínálnák a résztvevők számára.

A szombati rendezvényen – aminek megszervezéséhez a Nemzeti Kulturális Alap nyújtott támogatást – a néptáncos bemutatók mellett népi játszótér, kézműves-foglalkozások, illetve az Üstökös Családi Kompánia, a Szikrák táncegyüttes és a Regős népzenei együttes műsora várta még az érdeklődőket.