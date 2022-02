Az egyik közösségi médiafelületen ugrott elém a következő mondat: „Ha a dinoszauruszok olvastak volna, akkor nem haltak volna ki.” Kicsit őskorinak érzem magam, mert szeretem kezembe fogni, érezni a nyomtatott könyv illatát, emellett nem vetem el az e-book-olvasót sem, amely praktikus útitárs lehet egy nyaralás során. Az olvasás népszerűsítése egyre nagyobb feladat a könyvtáraknak, hiszen az internet ebben egyfajta segítséget, de konkurenciát is jelent.

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában Pápai Hanna otthonosan mozog, hiszen nap, mint nap itt tölti a délutánját, mivel édesanyja az intézményben dolgozik. A zalaegerszegi Dózsa-iskola hatodikos kisdiákja nagyon szereti a könyveket, és a szerepléstől sem riad vissza.

– Sok rendezvényen szavaltam, verset mondtam, mesemondó versenyeken is részt vettem, szóval ez nekem már, így mondhatom, a véremben van – kezdte beszélgetésünket Hanna, aki már óvodás korában mesemondóversenyt nyert. – Nagyon szeretek olvasni, hiszen a könyvekben a szerzők leírnak olyan dolgokat, amik tényleg megcsiklandozzák a kíváncsiságomat, hogy most akkor mi lesz a történet vége, vagy ki a hős és ki a gonosz. Lehet, hogy csodabogár vagyok, de nekem fontos, hogy a kezembe fogjam, amit olvasok. Digitálisan nem is tudom átérezni azt, hogy lehet könyvet olvasni.

Szerintem a könyvet csak a kezemben fogva lehet olvasni – folytatta Hanna, aki elárulta azt is, hogy nehezen tudja meghatározni, milyen könyvek jönnek be neki igazán. Ami biztos, most a kalandos, izgalmas könyveket keresi.

Az elmúlt év októberében jött az ötlet, hogy rövid videós ajánlókat készítsenek Hanna szereplésével, ahol a saját kedvenc olvasmányairól beszélhet. A felkérést tettek követték és lassan öt hónapja készülnek a videók, amik egyre népszerűbbek a könyvtár közösségi felületein.

– Örültem a felkérésnek, mert így a könyveket meg tudom osztani azokkal az emberekkel, akik esetleg még nem olvasták, és így el tudom mondani, hogy miért jó, és talán többen fogják olvasni – mesélte Hanna. – Az első felvételkor persze nagyon izgultam, viszont így, hogy egyre többet csinálom, már tényleg nem izgulok. Örömmel tölt el, hogy sokan kíváncsiak a videóimra, és indítást kapnak arra, hogy kivegyék és elolvassák azt a könyvet, amit éppen bemutattam.

Elárultam Hannának, hogy ő valójában egy influenszer, aki az olvasást reklámozza a bejegyzéseivel és óriási segítséget jelent a könyvtárnak. Kicsit elgondolkodott, majd egy frappáns válasszal rukkolt ki:

– Azt vettem észre, hogy az emberek igazából már digitálisan csinálnak mindent, egész nap az interneten lógnak. Úgy gondoltam, ha már a világhálón vannak, és oda kerülnek fel a videóim is, az majd motiválni fogja őket, hogy van egy gyerek, aki nagyon szeret könyvet olvasni, és hogy ettől sokkal okosabb, műveltebb lesz. Persze én is szoktam az interneten böngészni, de sokkal kevesebbet, mint a társaim.

Természetesen minden hónapnak van valamilyen tematikája, milyen könyvek kerüljenek fókuszba.

– Mindig az évszaknak, vagy hónapnak, ünnepeknek megfelelően választok könyveket – hangsúlyozta Hanna. – Például decemberben az ünnep, a szeretet volt középpontban, januárban a farsang, februárban a szerelem, míg márciusban az 1848–49-es forradalomról és szabadságharcról szólnak a könyvajánlóim. Mindegyik könyvhöz magam írom az ajánlót.

Burkusné Riba Liliána gyermekkönyvtáros szerint jó ötlet volt Hannával könyvajánlókat készíteni, mivel a gyerekek keresik azokat a könyveket, leveszik a polcról, amik már megjelentek a videókban.

– Minden felületen, minden formában próbáljuk népszerűsíteni az olvasást. Az elmúlt időszakban nagyobb hangsúlyt fektettünk az online oldalainkra, ahol különböző korosztályok számára próbáltunk programokat és könyveket ajánlani. Hanna nagy segítség nekünk, hiszen a videó által egyre inkább figyelnek és követnek bennünket – árulta el Burkusné Riba Liliána.

Pápai Hanna eltökélt, olykor bohókás, tele energiával, mint egy hatodikos kisdiák. A videofelvételekre felkészülten érkezik és könnyed ele­ganciával, lenyűgöző magabiztossággal vezet be kedvenc könyveinek tárházába.

– Sokáig szeretném folytatni a videókészítést, vannak új ötleteim, amiket szeretnék beépíteni a videókba. Szeretném azt elérni, hogy sokan nézzenek, hogy egyre többen olvassanak és vegyenek a kezükbe könyveket – mondta a hatodikos influenszer.