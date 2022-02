Az önkéntes résztvevők péntek este 18 órakor foglalták el helyüket az oskola Ady Endre utcai helyiségében és szombat este 19 óráig a magyar irodalom gyöngyszemeiből olvastak fel. Fiatalok is csatlakoztak hozzájuk: Müller Zselyke és Kocsis Dorka a szepetneki Királyi Pál Általános Iskolából.

- Szerte a világban 41 közösség csatlakozott ehhez a nagyszerű kezdeményezéshez idén is - hallottuk Vörös Andrástól, az oskola vezetőjétől. - Sajnos, a Wass Albert 25 órás felolvasó maraton nem a mi szellemi termékünk, mi is úgy csatlakoztunk hozzá, mint megannyi dologhoz, ami a lelki épülésünket, hagyományaink tovább örökítését célozza. Huszonöt órán át Wass Albert-műveket olvasunk fel egymásnak, illetve más olyan szerzőktől idézünk, akik kedvesek nekünk, a lelkünknek. Kicsit a magyarságunk kereséséről is szól ez az egész - persze, nem biztos, hogy rátalálunk, de a keresési folyamatot mindenképpen pozitívan, nem magunkat lehúzva, szapulva, csak a balsorsra gondolva élhetjük meg a könyvek között.