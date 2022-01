Érdemes volt a vasárnap estét a Faluházban kezdeniük az alibánfaiaknak: A Ripacsok Társulat nevet viselő csoportjuk ifjúsági tagozata bemutatta Hans Sachs (1494-1576) nürnbergi mesterdalnok, költő és drámaíró Karneváli komédiái közül „A férj a gyóntatószékben” címet viselő vígjátékot, amivel január 29-én a Nemzeti Színházban az V. Pajtaszínházi Szemlén Zala megye amatőr színjátszóit képviselik.

– Büszke vagyok, hogy kicsi falunkban ilyen tehetséges fiatalok élnek, sikerült velük újraéleszteni a településünkön amúgy nagy múltú amatőr színjátszást. Örültünk, amikor a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) és a Magyar Teátrumi Társaság (MTT) zalai vezetői felkínálták a lehetőséget, hogy a Pajtaszínházi Szemlén képviselhetjük megyénket. Már 2020-ban is készültünk rá, csak a koronavírus-járvány keresztülhúzta a számításainkat – mondta Blaskovics László polgármester, aki tavaly nyáron a Kehidakustányban rendezett Pajtaszínházi találkozón maga is színpadra lépett.

– A „pajtaszínház” névvel az amatőr falusi színjátszás eredetére utalunk, a gyökereihez visszük vissza. A NMI a teátrumi társasággal együttműködve 2015-ben indította a pajtaszínházi programot, amelynek célja a színjátszás hagyományainak felelevenítése, a közösségteremtés támogatása. Úgy látom, a hét végén a Nemzeti Színház színpadán a zalai amatőr színjátszók jó hírét tovább öregbítik majd az alibánfai Ripacsok – tette hozzá Matyasovszky Margit, a NMI megyei igazgatója.

– Régóta működik falunkban színjátszó csoport, a gyerekek, fiatalok úgymond belenőnek, én is a családban fertőződtem meg, anyukámtól örököltem a csoport vezetését. Gyakran ábrándoztunk arról, milyen jó is lenne a Nemzeti Színház színpadán szerepeli. Most megvalósul az álmunk – így Magyar Zsófia, a társulat vezetője.

A teátrumi társaság felkérésére a mentorálást, rendezést és felkészítést Mihály Péter, a Hevesi-színház színésze vállalta. Hans Sachs komédiáját modern világunkba adaptálta: a helyszín egy konditerem, amely igény szerint hol gyóntatófülkévé, hol szalonná alakul. A történet ősi és örökérvényű: az alaptalanul féltékenykedő férjet megleckézteti hűséges felesége. Reverendában kémkedő élete párját felismerve „meggyónja”, hogy pappal tölti egy ágyban az éjszakáit – természetesen ezzel a férjére utal. A végén persze minden kiderül…

– Örültem a felkérésnek, és nem bántam meg, hiszen tehetséges fiatalokat ismerhettem meg. Amúgy is szívem csücske az amatőr színjátszás, magam is onnét indultam. A darabot közösen választottuk ki, szempont volt, hogy rövid legyen és a feltételként szabott oltási igazolvány miatt kevés szereplős. A mostani sikerre alapozva bízunk benne, hogy szombaton a zsűrinek is tetszik majd – mondta Mihály Péter.

A darab a féltékeny férjet megszemélyesítő Kocsis Tamás hegedűszólójával kezdődött, a konditerem előtt először muzsikába öntötte, majd szóban is megfogalmazta bánatát.

– Nagyon régóta hegedülök, a Hetedik Ég – Eleven Hold rockzenekart erősítem, az amatőr színjátszást sem most kezdtem, így örömmel vállaltam a szerepet, főleg, amikor megtudtam, hogy kedvenc színészem, Mihály Péter lesz a mentorunk, első zalaegerszegi színházi élményem is hozzá fűződik. A mostani rendezése is fantasztikus – fogalmazott Kocsis Tamás, aki amúgy könyvtáros Zalaegerszegen, s nem mellesleg a Deák+kert, a megyei könyvtár online irodalmi portáljának felelős szerkesztője.

A szépséges és hűséges feleség Berek Krisztina Fatima az ELTE jogtudományi karának 2. éves hallgatója, a botfai speciális gyermekotthonban dolgozik, de túlzás nélkül mondhatni, hogy „színpadra született”, hiszen 3 éves kora óta „szaval”, s 10 éve kapcsolódott be az amatőr színjátszásba. Németh Adrienn, az úrnőjét a konditeremben is gardírozó cselédlány, a Pécsi Tudományegyetem 2. éves hallgatója, 5. éve színészkedik, az egyházszolga: Keresztesné Bangó Tímea ápolónő, jelenleg 3. gyermekével GYED-en, a színjátszás 15 éve része az életének.