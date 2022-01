Az elmúlt esztendő végén a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet közreműködésével két szakmai csoport kínált az érdeklődők számára online tárlatot.

A göntérházi Hetés Kul­túregyesület kézimunkaszakkörének tagjai Éltetjük a múltat címmel a helyi művelődési otthonban rendezték be hagyományos kiállításukat, ám ez évben látogatókat csak kivételes esetben (például iskolai csoport) fogadhattak, ezért a lendvai televíziós stúdió munkatársainak közreműködésével rövidfilmet forgattak az elkészült hímzésekről, amit a Magyar Nemzeti Művelődési Intézet honlapján, a közösségi médiában, valamint a legnagyobb internetes videomegosztó portálon is elérhetővé tettek.

Az egyesület keretein belül működő csoport – amelynek jelenleg 15 tagja van – 17 esztendeje alakult meg, s azóta rendszeresen éves kiállításon mutatják be munkáikat. Ezúttal az utóbbi két év anyagát tették virtuális térben elérhetővé, a bemutatott kézimunkák közt hetési, zalai és egyéb kárpát-medencei tájegységek motívumai – köztük több díjazott alkotás is –, valamint alkalmi hímzések, horgolások és riseliők egyaránt fellelhetők. A csoport szakmai vezetője Török Andrásné – vagy ahogy a legtöbben ismerik: Török Eta –, aki immár Fehér Anna segítségével irányítja a szakmai munkát.

A felsőlakosi Arany János Művelődési Egyesület berkein belül 2017-ben alakult kézimunka szakkör. A zalaegerszegi Domján Zsuzsanna népi iparművész szakmai irányításával ebben a csoportban 17 tag tevékenykedik.

Ez évben a figyelmük főként a komádi hímzések felé fordult, így a hasonló felületeken elérhető online tárlatukon többségében ezek a motívumok láthatóak, de mellette a szakmai vezető több díjazott alkotását is bemutatják.

A muravidéki magyar hagyományőrző tevékenységek közül a kézimunkák, a népi hímzések a legsikeresebbek közé tartoznak. Az első hímzőszakkör 1988-ban alakult Csentén, majd rövid időn belül több magyarlakta település is csatlakozott a mozgalomhoz. A jelenleg is működő szakkörök hagyományőrző tevékenységét a magyar állam is támogatja a Csoóri Sándor Alapítvány pályázati rendszerén keresztül.