Bedő Andrea polgármestertől megtudtuk: a KönyvtárMozi szolgáltatást a magyar filmek népszerűsítésére, illetve a filmek iránt rajongó közösség kialakítására hívták életre.



– Erős kezdéssel A tanú című magyar filmet választottuk, mely alapműnek is tekinthető, már az elkészítésekor megosztó volt, de tele van poénnal, több ezek közül szálló­ige lett – mondta a polgármester. – Úgy tervezem, a vetítés után beszélgetünk is a filmről, illetve közösen választunk következőt. A KönyvtárMozi célja a magyar filmek és alkotások értékeinek megőrzése, átadása a könyvtári rendszeren keresztül. A Deák Ferenc Megyei Könyvtár egyik foglalkozásán mutatták be az új szolgáltatás által nyújtott lehetőségeket, melyekkel többen éltek már, azonban a térségünkből még nem volt jelentkező. Úgy gondoltuk, ez egy jó lehetőség, hogy olyan filmek iránt érdeklődő közösséget alakítsunk ki, melynek tagjai jól érzik magukat együtt. Bödeháza kis település, de a szolgáltatás célja éppen az, hogy az ilyen településekre eljusson. Bízom benne, hogy rendszeressé válik ez a program és ahogy a résztvevők is megismerik egymást, úgy leszünk egyre többen.



Bedő Andrea hozzátette, hogy a jövőben havonta egy alkalommal terveznek filmvetítést. A helyszín adott, a könyvtár olvasóterme megfelelő a célra, a technikai feltételek is biztosítottak itt.



– Hogy kedvet csináljunk a továbbiakhoz, tervezünk egy, a gyógyító hagyományokról szóló filmet is levetíteni hozzáértő szakember meghívásával, a gyerekeknek pedig meséket kínálunk, hogy megismerkedjenek a magyar népmesékkel és megkedveljék azokat. A filmek kiválasztásánál segítségünkre van a Nemzeti Audiovizuális Archívum adatbázisa, melyben több száz film, sorozat áll a rendelkezésünkre – zárta a polgármester.