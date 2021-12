- Az MMIK egykori népművelője, a fiatalon elhunyt Kovács László biztatására álltunk neki a szervezésnek. Felszabadító érzés volt, különösen a rendszerváltozás után, hogy a Kárpát-medence területéről olyanokat hívhattunk, akik azóta a nemzet művészei lettek vagy sikeres életutat jártak be. Indulástól hívtunk kezdőket, tehetséges művészeti középiskolásokat, mivel tudtam, hogy fiatal művészként nagyon nehéz ezekbe a körökbe bejutni. Harminc év alatt többen vannak, akik talán a szárnyaink alatt növekedtek, s a nyári találkozóknak is köszönhetően elvégezték a főiskolát vagy a művészetet választották hivatásként. Talán adott némi muníciót nekik a tábor, a technika és formavilág sokszínűsége, a tapasztalt „öregekkel” való találkozás, emellett lehetőséget kaptak a megmutatkozásra. Mindent elmond, hogy sok zalai művészteleppel ellentétben fennmaradtunk. Még úgy is, hogy az utóbbi tíz évben semmilyen támogatást nem kapunk. Az elmúlt időben a társmúzsákat is bevontuk. Minden évben egy-egy verset, írást illusztrál Lívia, illetve Bardócz L. Csaba dalköltő csatlakozott hozzánk. Szerencsénkre mindig van publikumunk, az emberek kíváncsiak ránk, nem csupán saját szórakoztatásunkra jövünk össze. Az első érában egy-egy neves művész gondolata adta a tábor témáját, most a MŰSZAK idején neves zalai, Zalához köthető alkotók ihletnek meg minket. Volt olyan nyitókiállításunk, ahol a nagybányai festőművész, Boromisza Tibor eredeti festményeit hoztuk el. De ihletet merítettünk Derkovits Gyula, Egry József, Mikus Gyula, Halápy János munkásságából is. A visszajelzések azt mutatják, hogy a cserszegtomaji telepnek rangja van. Legnagyobb értéke, hogy itt mindenki szabadon alkothat.